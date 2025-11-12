Presenta:

Estilo

|

decoración

El detalle que aporta personalidad y carácter a la decoración

Se trata de un elemento que también le agrega más personalidad a la decoración: la madera. ¿De qué se trata? Los ejemplos en imágenes.

Mario Simonovich

La mesa de raíz de madera es una pieza única y artesanal que le otorga valor a la decoración. Créditos: Laurey .Glenn.

La mesa de raíz de madera es una pieza única y artesanal que le otorga valor a la decoración. Créditos: Laurey .Glenn.

Laurey Glenn

En el diseño y decoración, la carpintería comprende los productos de madera arquitectónicos, como escaleras, chimeneas, gabinetes, paneles, puertas y pisos, por lo que la carpintería personalizada (o a medida) es lo que convierte un inmueble en un espacio con historia.

carpinteria a

¿En qué sentido le aporta historia a un espacio? En el sentido de que la carpintería personalizada o a medida (como por ejemplo los paneles y muebles empotrados) transmiten artesanía, calidez y sentido histórico.

Te Podría Interesar

A través de la madera, la carpintería se convierte en un elemento clave para equilibrar lo clásico y lo contemporáneo, en detalles como puertas ocultas y gabinetes hechos a medida, creando así rincones íntimos y elegantes porque transforman espacios cotidianos en lugares únicos y refinados.

carpinteria b
Al ser el primer espacio que ven las personas cuando ingresan a un inmueble, los detalles de madera de la habitaci&oacute;n que conecta con la entrada marcan la pauta para el resto de la casa y ofrece la oportunidad perfecta para causar una impresi&oacute;n duradera, ya que la carpinter&iacute;a a medida agrega personalidad, elegancia y estilo sin ocupar espacios valiosos. Cr&eacute;ditos: Laurey Glenn.

Al ser el primer espacio que ven las personas cuando ingresan a un inmueble, los detalles de madera de la habitación que conecta con la entrada marcan la pauta para el resto de la casa y ofrece la oportunidad perfecta para causar una impresión duradera, ya que la carpintería a medida agrega personalidad, elegancia y estilo sin ocupar espacios valiosos. Créditos: Laurey Glenn.

El arte en la madera y la decoración

La carpintería personalizada es un pequeño detalle que cambia toda la experiencia de un espacio: mantiene la arquitectura limpia y equilibrada, mientras agrega un toque de sorpresa discreta.

carpinteria c
Espacios de uso intensivo, como la cocina, tambi&eacute;n puede beneficiarse con un dise&ntilde;o personalizado de los cajones y estantes. Cr&eacute;ditos: Laurey Glenn.

Espacios de uso intensivo, como la cocina, también puede beneficiarse con un diseño personalizado de los cajones y estantes. Créditos: Laurey Glenn.

También implica hacer de la madera el arte en casa porque se trata de una madera que se elabora y no se compra, es decir, se hacen a medida para así aportar a la decoración una sensación de permanencia.

Diseño de interiores con profundidad

La carpintería a medida es uno de los pocos elementos que une la arquitectura con el interiorismo, moldeando cómo se siente, funciona y perdura un hogar.

carpinteria d
Este ba&ntilde;o cuenta con un sutil revestimiento de la madera y con una carpinter&iacute;a que realza la ventana, maximizando la entrada de luz. Cr&eacute;ditos: Laurey Glenn.

Este baño cuenta con un sutil revestimiento de la madera y con una carpintería que realza la ventana, maximizando la entrada de luz. Créditos: Laurey Glenn.

En definitiva, la carpintería personalizada o a medida debe considerarse desde el inicio de cualquier proyecto. Es una forma de dar profundidad y personalidad a los interiores con la madera, más allá de los muebles y la decoración.

Embed - 10 formas creativas de decorar con pintura

Archivado en

Notas Relacionadas