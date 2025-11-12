El detalle que aporta personalidad y carácter a la decoración

Se trata de un elemento que también le agrega más personalidad a la decoración: la madera. ¿De qué se trata? Los ejemplos en imágenes.

La mesa de raíz de madera es una pieza única y artesanal que le otorga valor a la decoración. Créditos: Laurey .Glenn.

En el diseño y decoración, la carpintería comprende los productos de madera arquitectónicos, como escaleras, chimeneas, gabinetes, paneles, puertas y pisos, por lo que la carpintería personalizada (o a medida) es lo que convierte un inmueble en un espacio con historia.

carpinteria a ¿En qué sentido le aporta historia a un espacio? En el sentido de que la carpintería personalizada o a medida (como por ejemplo los paneles y muebles empotrados) transmiten artesanía, calidez y sentido histórico.

A través de la madera, la carpintería se convierte en un elemento clave para equilibrar lo clásico y lo contemporáneo, en detalles como puertas ocultas y gabinetes hechos a medida, creando así rincones íntimos y elegantes porque transforman espacios cotidianos en lugares únicos y refinados.

carpinteria b Al ser el primer espacio que ven las personas cuando ingresan a un inmueble, los detalles de madera de la habitación que conecta con la entrada marcan la pauta para el resto de la casa y ofrece la oportunidad perfecta para causar una impresión duradera, ya que la carpintería a medida agrega personalidad, elegancia y estilo sin ocupar espacios valiosos. Créditos: Laurey Glenn. El arte en la madera y la decoración La carpintería personalizada es un pequeño detalle que cambia toda la experiencia de un espacio: mantiene la arquitectura limpia y equilibrada, mientras agrega un toque de sorpresa discreta.

carpinteria c Espacios de uso intensivo, como la cocina, también puede beneficiarse con un diseño personalizado de los cajones y estantes. Créditos: Laurey Glenn. También implica hacer de la madera el arte en casa porque se trata de una madera que se elabora y no se compra, es decir, se hacen a medida para así aportar a la decoración una sensación de permanencia.