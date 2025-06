Cómo llevar un traje sastrero con estilo: la fórmula de Kate Middleton (REVISAR FEDERICO)

Después de varias semanas sin aparecer en la agenda pública, Kate Middleton reapareció con ese estilo que parece no equivocarse nunca. Esta vez lo hizo con un look de traje sastre. Pero claro que no cualquier traje ni cualquier color. Eligió un conjunto azul de Alexander McQueen, y la fórmula fue imbatible: sobria, elegante y con mucha presencia.

El traje sastre dejó de ser sinónimo de rigidez o protocolo, y ahora es sinónimo de una mujer segura, que no necesita vestidos con vuelo para dejar una impresión. En esta elección de look hubo modernidad, pero también mucha conciencia estética. La sastrería vuelve, pero no como uniforme, sino como statement. Además, el color. No se trató de un tono neutro, pero tampoco uno estridente. Estuvo ahí, firme, aportando un aire fresco a una silueta clásica.