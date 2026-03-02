Presenta:

BYD llegó a Mendoza de la mano de Yacopini Motors: toda la fiesta y los Sociales

El gigante de los autos eléctricos BYD desembarcó y Yacopini Motors es el concesionario oficial. En la nota, los detalles y la galería de fotos.

Federico Croce

Federico Croce

No te pierdas la extensa galería de sociales, al final de la nota.

Milagros Lostes - MDZ

Con una fiesta impresionante y el domicilio de la calle San Martín Sur colmado de amigos y clientes, el jueves 26 de febrero, Yacopini inauguró oficialmente su concesionario BYD Yacopini en San Martín Sur 719, Godoy Cruz, con un evento que marcó un nuevo capítulo para la movilidad eléctrica en Mendoza.

La apertura se realizó a las 19.30 y reunió a clientes de Territorio Yacopini, prensa especializada, destacadas personalidades del ámbito empresarial y social, y miembros de la política provincial.

El flamante concesionario está emplazado en una superficie de 350 m2, e incluye toda la tecnología y el confort que se espera de esta alianza entre marcas.

Del momento participaron el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, quienes acompañaron el lanzamiento institucional.

Mirá, en el video, el momento del corte de cintas:

Evento Yacopini BYD

Bajo el lema “Gran apertura hacia el futuro”, la firma consolidó la llegada formal de BYD —la automotriz líder mundial en vehículos de nuevas energías— a la provincia. Si bien desde comienzos de año los mendocinos ya podían conocer algunos modelos en exposición, la apertura del concesionario oficial representó un salto cualitativo en infraestructura, atención personalizada y servicio postventa.

Respaldo institucional y apuesta estratégica

Durante su discurso, el gobernador Alfredo Cornejo recordó que la marca ya tenía presencia en Mendoza gracias a los 12 colectivos eléctricos BYD —de un total de 18 adquiridos en 2019— que circulan en la provincia desde entonces. Señaló que, en una sociedad que demanda cada vez más y mejores servicios públicos, estas unidades excedieron las expectativas iniciales.

Además, destacó que “hay lugar para todos” en la transformación de la movilidad y subrayó que los automovilistas también buscan alternativas más sostenibles. En ese sentido, valoró la decisión de Yacopini de apostar junto a BYD a la electromovilidad.

Las voces de la inauguración

El Director Comercial y de Ventas de BYD Argentina, Bernardo Fernández Paz, sostuvo que Argentina es un mercado estratégico para la marca y remarcó que la compañía cuenta con filial propia en el país como parte de un proyecto regional de largo plazo.

“Sabíamos que Mendoza era una provincia alineada con la electrificación y las energías alternativas”, afirmó, y agregó que en los primeros meses de operación BYD se convirtió en la marca que más autos eléctricos vende en Argentina.

También destacó que el 65% de los vehículos comercializados por la firma son 100% eléctricos, un porcentaje elevado para la región, y que el mercado argentino de electrificados creció cerca de un 80% entre 2024 y 2025. En cuanto a respaldo, señaló que la garantía es de seis años para el vehículo y ocho años para el sistema eléctrico, incluyendo batería y motor.

Por su parte, Christian Kimelman, Country Manager de BYD para Argentina, aseguró que el crecimiento del mercado eléctrico en el país demuestra que el consumidor está preparado para la electrificación. Indicó que en Mendoza el entusiasmo por la movilidad eléctrica triplica el promedio nacional y subrayó que BYD es hoy el mayor productor mundial de vehículos electrificados.

Además, resaltó que contar con una filial directa garantiza estándares internacionales, disponibilidad de repuestos y respaldo regional, y afirmó que el objetivo no es solo vender autos, sino generar confianza y acompañar la transformación de la industria.

En tanto, Adrián Yacopini, propietario de la red de concesionarios líder de Cuyo, que ahora crece con BYD Yacopini, agradeció especialmente a su familia por el apoyo permanente para concretar el proyecto y aseguró que depositaron su confianza en BYD porque es una gran marca global, líder en tecnología y electrificación.

El empresario también consideró que el cambio de política económica, que incluye arancel cero para promover la venta de vehículos eléctricos e híbridos, se sumó como un gran incentivo para avanzar hacia la electromovilidad en el país.

Si querés conocer más sobre BYD podés ver la entrevista que Sol Devia realizó a Adrián Yacopini especialmente, haciendo click aquí.

No te pierdas, a continuación, la galería de fotos de Sociales:

Sociales Yacopini BYD-59
Tito Yacopini, sus hijos Marcela, Adrián y Hernán, Lali Carubín y Paola Alund.

Tito Yacopini, sus hijos Marcela, Adrián y Hernán, Lali Carubín y Paola Alund.

Sociales Yacopini BYD-73
El gobernador Alfredo Cornejo dijo presente y brindó palabras de felicitación por el emprendimiento.

El gobernador Alfredo Cornejo dijo presente y brindó palabras de felicitación por el emprendimiento.

Sociales Yacopini BYD-62
El momento del corte de cintas.

El momento del corte de cintas.

Sociales Yacopini BYD-56
Adrián Yacopini y Mariana Alund recibieron a todos los invitados.

Adrián Yacopini y Mariana Alund recibieron a todos los invitados.

Sociales Yacopini BYD-74
Carlos Bajach, Silvina Fortuny, Carlos Rebman y Patricio Martínez.

Carlos Bajach, Silvina Fortuny, Carlos Rebman y Patricio Martínez.

Sociales Yacopini BYD-64
Cornejo y Costarelli acompañaron a Chino Yacopini.

Cornejo y Costarelli acompañaron a Chino Yacopini.

Sociales Yacopini BYD-75
Leonardo Aballay, Marcelo De Blasis, Steven Beckerman y Carlos Filizzola.

Leonardo Aballay, Marcelo De Blasis, Steven Beckerman y Carlos Filizzola.

Sociales Yacopini BYD-54
Javier Guerra, un crack musicalizando el evento.

Javier Guerra, un crack musicalizando el evento.

Sociales Yacopini BYD-67
Sociales Yacopini BYD-68
Todos los presentes atendieron con sumo interés los pormenores de la presentación de estos rodados chinos.

Todos los presentes atendieron con sumo interés los pormenores de la presentación de estos rodados chinos.

Sociales Yacopini BYD-43
El abrazo sentido entre Tito Yacopini y Adrián Yacopini: una hermosa postal entre padre e hijo.

El abrazo sentido entre Tito Yacopini y Adrián Yacopini: una hermosa postal entre padre e hijo.

Sociales Yacopini BYD-53
Negro Bava, Paula Palma y Marcelo Pelleriti.

Negro Bava, Paula Palma y Marcelo Pelleriti.

Sociales Yacopini BYD-2
BYD Dolphin Mini.

BYD Dolphin Mini.

Sociales Yacopini BYD-4
Lorena Ruggeri, Carla Luna y Elena Alonso.

Lorena Ruggeri, Carla Luna y Elena Alonso.

Sociales Yacopini BYD-76
Chino Yacopini, Gonzalo Vila, María Palma y Paola Alund.

Chino Yacopini, Gonzalo Vila, María Palma y Paola Alund.

Sociales Yacopini BYD-7
Robertino Patti y Aixa Ana junto a los pequeños Salvador y Francesca.

Robertino Patti y Aixa Ana junto a los pequeños Salvador y Francesca.

Sociales Yacopini BYD-12
Facundo Correa Llano y Macarena D’Ambrogio.

Facundo Correa Llano y Macarena D’Ambrogio.

Sociales Yacopini BYD-8
Todos los que quisieron, pudieron conocer los autos en detalle.

Todos los que quisieron, pudieron conocer los autos en detalle.

Sociales Yacopini BYD-58
Marcela Terranova, Fede Croce, Adrián Yacopini y Pao Alund.

Marcela Terranova, Fede Croce, Adrián Yacopini y Pao Alund.

Sociales Yacopini BYD-33
Mariana Alund, Florencia Crocco, Paola Alund, Pía Verdaguer, Chalo Pérez Cuesta y Nicolás González del Solar.

Mariana Alund, Florencia Crocco, Paola Alund, Pía Verdaguer, Chalo Pérez Cuesta y Nicolás González del Solar.

Sociales Yacopini BYD-14
Alejandro André, Edgardo Guerrini y Mauricio Linares.

Alejandro André, Edgardo Guerrini y Mauricio Linares.

Sociales Yacopini BYD-16
Leonardo Nahim, Alberto Villarruel y Oscar Pinco.

Leonardo Nahim, Alberto Villarruel y Oscar Pinco.

Sociales Yacopini BYD-18
El impacto de la llegada de BYD a Mendoza fue importante.

El impacto de la llegada de BYD a Mendoza fue importante.

Sociales Yacopini BYD-19
Adrián Yacopini, Paola Alund, Analicia y Ricardo Palma.

Adrián Yacopini, Paola Alund, Analicia y Ricardo Palma.

Sociales Yacopini BYD-22
Marcelo Goldman, Rodrigo y Ramiro Gómez Tena -Gu Mendoza-.

Marcelo Goldman, Rodrigo y Ramiro Gómez Tena -Gu Mendoza-.

Sociales Yacopini BYD-28
Laura López Vernengo junto a Gisela Campos.

Laura López Vernengo junto a Gisela Campos.

Sociales Yacopini BYD-10
Matías Podestá y Federico Croce.

Matías Podestá y Federico Croce.

Sociales Yacopini BYD-52
Federico Méndez se encontró con Marcelo Malmod.

Federico Méndez se encontró con Marcelo Malmod.

Sociales Yacopini BYD-26
Martín Kerchner, Carlos Arroyo y Carlos de Casas.

Martín Kerchner, Carlos Arroyo y Carlos de Casas.

Sociales Yacopini BYD-36
Dolores García Barrena y Laura Carubín.

Dolores García Barrena y Laura Carubín.

Sociales Yacopini BYD-44
Sebastián Jorro y Gato Raina.

Sebastián Jorro y Gato Raina.

Sociales Yacopini BYD-31
Martín Kerchner, Chino Yacopini, y Rodolfo Vargas Arizu y Diego Costarelli.

Martín Kerchner, Chino Yacopini, y Rodolfo Vargas Arizu y Diego Costarelli.

Sociales Yacopini BYD-47
Otelo Mori y Mariela Liviñi.

Otelo Mori y Mariela Liviñi.

Sociales Yacopini BYD-48
Constanza Pimentel y Mariana Alund.

Constanza Pimentel y Mariana Alund.

Sociales Yacopini BYD-45
Chino Yacopini junto a Marcelo Pelleriti.

Chino Yacopini junto a Marcelo Pelleriti.

Sociales Yacopini BYD-49
Gustavo Albera, Dante Carmona y Angélica Albera.

Gustavo Albera, Dante Carmona y Angélica Albera.

Sociales Yacopini BYD-51
¡Qué color!

¡Qué color!

Sociales Yacopini BYD-69
Adrián Yacopini agradeció a todos los que dijeron presente.

Adrián Yacopini agradeció a todos los que dijeron presente.

Sociales Yacopini BYD-72
El gobernador Cornejo brindó su apoyó al emprendedor.

El gobernador Cornejo brindó su apoyó al emprendedor.

