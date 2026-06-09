Argentina contra todos: esta es la mejor canción del Mundial

A nada del Mundial, una encuesta reveló que los argentinos van a contramano de las preferencias del resto de Latinoamérica. Y vos, ¿coincidís?

A días del inicio del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, una encuesta regional de hinchas realizada por Betsson Group en colaboración con Netquest reveló un dato curioso, y es que los argentinos van a contramano de toda Latinoamérica con la canción mundialista favorita. Mientras el "Waka Waka" de Shakira arrasa como el himno definitivo con un 48% de los votos según los hinchas de Brasil, Chile, Colombia y Perú, en Argentina dicen otra cosa.

La canción favorita del Mundial para los argentinos La nostalgia sigue ganando y el público argentino elige "Un'estate italiana" de Gianna Nannini y Edoardo Bennato para Italia 90' como la canción insignia, con más de la mitad de los encuestados reconociéndola como su favorita del certamen. Una elección que habla de la profunda conexión de los argentinos con ese Mundial donde Diego Maradona llevó a la selección a la final. Sin embargo, el estudio expone una marcada grieta generacional en nuestro país, porque los jóvenes de 18 a 34 años rompen la tradición y se alinean con el resto del continente votando a la artista colombiana con un 38% de adhesión.

Un'estate italiana Una encuesta de Betsson reveló que la nostalgia por Italia 90 sigue vigente.

La segunda alternativa más elegida entre los argentinos fue "Waka Waka" de Shakira, con un 19% de simpatizantes, mientras que en el tercer lugar se ubicó "La Copa de la vida" de Ricky Martín con el 9% de los votos, un tema que fue el himno de Francia 1998 y que pese a que la Selección Argentina alcanzó la gloria máxima durante la última edición del Mundial (Qatar 2022), superó en entusiasmo a "Hayya Hayya", la canción de ese torneo, por más de dos puntos porcentuales de diferencia.

Ahora, Shakira vuelve a ser protagonista con "Dai Dai", el tema oficial de la nueva Copa del Mundo 2026 que comparte junto a Burna Boy. En el video oficial de este hit hay una particularidad que enorgullece al público argentino: la participación del mismísimo Lionel Messi, a quien se lo ve lanzando la pelota hacia el cielo en el instante previo a que comience la canción.