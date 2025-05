Met Gala 2025: los mejores looks de la fiesta más impactante de la moda

Desde hace años, la Met Gala es el evento donde la moda despliega toda su capacidad de decir cosas sin abrir la boca. La edición 2025, que se celebró este lunes 5 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, puso el foco en la sastrería negra, no solo como tendencia sino como símbolo cultural, político y de identidad.

El tema de la muestra de este año se llamó “Superfine: Tailoring Black Style”, y está centrado en la figura del dandi negro. Una estética que no es solo ropa, sino historia de resistencia, de elegancia, de afirmación personal y colectiva. La exposición, cocurada por Monica Miller y basada en textos fundamentales como el ensayo de Zora Neale Hurston y su propio libro Esclavos de la Moda, nos demuestra que el vestuario, cuando es herramienta de expresión, puede ser tan potente como un manifiesto.

Los invitados respondieron al llamado con altura. El dress code de este año, “A tu medida”, fue una invitación abierta a reinterpretar la sastrería negra desde un lugar personal. No hubo uniformidad, sino mil maneras distintas de hablar el mismo idioma. Desde trajes perfectamente armados hasta guiños poéticos, teatrales, callejeros o minimalistas, la alfombra del MET fue una pasarela que supo sostener el peso del concepto.

Entre los anfitriones, el tono ya estaba marcado. Con Pharrell Williams, Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky y la omnipresente Anna Wintour como copresidentes, la gala ya venía con garantía de estilo (y de agenda). A ellos se sumaron figuras como Spike Lee, Janelle Monáe, Simone Biles, André 3000 y la diseñadora Grace Wales Bonner, todos nombres que combinan moda, activismo, arte y una mirada afilada del presente.

Sin embargo, no todo es estilismo y viralidad. La Met Gala es también una movida de peso real. Lo que se ve sobre la alfombra tiene un impacto que va mucho más allá del diseño. Es un evento con visibilidad global donde la ropa no es solo ropa, sino que comunica posturas, identidades, historias y hasta posicionamientos políticos. Además, tiene una razón de ser concreta, y es la de recaudar fondos para sostener al Costume Institute, el único departamento del MET que se autofinancia. Solo en 2023, la gala recaudó 22 millones de dólares y, desde sus inicios, ya superó los 200 millones. O sea, lo que pasa esa noche no es solo para la foto, ya que también banca un archivo inmenso sobre historia del vestir y del arte del cuerpo. Por eso importa.

Pero volvamos a lo visual, porque si hay algo que genera la Met Gala son imágenes que quedan. Este año hubo varios looks que se destacaron. Por supuesto, no faltó el debate de si tal entendió o no el código, que si tal otra fue demasiado literal. Pero eso también es parte del juego.

Mirá los mejores looks de la Met Gala 2025:

Teyana Taylor

Una de las apariciones más potentes de la noche fue la de Teyana Taylor, que desfiló con un conjunto que hablaba en varios niveles a la vez. Combinó un traje a rayas con chaleco burdeos y una capa satinada con flores en 3D, sumando cadenas plateadas, guantes de cuero, plataformas con brillo y un sombrero con pluma dramática. El gesto más cargado fue su durag rojo, símbolo de herencia y resistencia cultural, que funcionó como manifiesto visual dentro de un look que fusionó el dandismo afro, el barroco glam y la disrupción de género con una fuerza escénica impresionante.

Teyana Taylor. (Foto: EFE)

Doja Cat

Doja Cat, en cambio, llevó el tailoring al límite con uno de los looks más comentados de la noche. Vestida por Marc Jacobs, convirtió una blazer de raya diplomática en un body animal print, creando un híbrido entre oficina y jungla que solo ella podía hacer funcionar. El resultado fue provocador, entre lo felino y lo estructurado, con una dosis exacta de ironía pop. Como siempre, su apuesta no fue por lo seguro, sino por lo memorable. Doja Cat. (Foto: EFE)

Anna Wintour

No podía faltar Anna Wintour, la figura que está detrás de todo esto desde las sombras y también desde el foco. Fiel a su estilo, la directora de Vogue llegó como una suerte de alta sacerdotisa de la moda global, con su habitual silueta clásica, pero sin robar protagonismo a los anfitriones del año. Anna Wintour. (Foto: EFE)

Colman Domingo

El actor fue uno de los más aplaudidos por su capa azul real con cuello blanco, un guiño emotivo a Andre Leon Talley, leyenda de Vogue y figura histórica para la moda negra. Colman Domingo. (Foto: EFE)

Lewis Hamilton

También copresidente, optó por una estética pulida y elegante, que consistió de un traje en tono crema a juego con su boina y una selección de diamantes que hablaban de lujo, sí, pero también de refinamiento consciente. Lewis Hamilton. (Foto: EFE)

Zendaya

Como era de esperar, volvió a dar una clase magistral sobre cómo habitar un concepto. Esta vez fue con un traje sastrero blanco perfecto, creado por Pharrell para Louis Vuitton. El total white no fue simplemente una elección estética, fue una afirmación de pureza y reinvención, jugando con códigos de género de manera sutil, pero poderosa. Zendaya. (Foto: EFE)

Sabrina Carpenter

La cantante eligió reinterpretar el traje desde lo lúdico. Su elección fue un diseño tipo body con capa, firmado por Louis Vuitton, que jugaba con las formas clásicas del smoking, pero desde una sensualidad adolescente y teatral. La capa aportó dramatismo, mientras que la silueta corta y ajustada descontracturó la propuesta. Sabrina Carpenter. (Foto: EFE)

Gigi Hadid

La modelo se sumó con una narrativa distinta pero igual de fuerte: llevó un vestido dorado de Miu Miu que homenajeaba a Joséphine Baker. Con silueta fluida, destellos de época y un aire retro reinterpretado, Hadid rescató no solo el estilo sino el legado político y artístico de la performer y activista afroamericana. Gigi Hadid. (Foto: EFE)

Diana Ross

La Met Gala tuvo su momento “Diana Ross”. La leyenda musical apareció enfundada en un vestido de su archivo personal (dato nada menor en una noche que celebra la historia del vestir), al que su estilista intervino con una capa XL y un sombrero con detalles de plumas. Iconografía pura, y también una declaración sobre el lujo como memoria. Diana Ross. (Foto: EFE)

Madonna

Siempre consciente de su peso simbólico en cualquier alfombra, llegó envuelta en un impecable traje all white de satén diseñado por Tom Ford by Haider Ackermann. No solo respetó la temática, la encarnó. La silueta amplia, los hombros definidos y el brillo sutil del tejido construyeron una imagen de poder sereno. Por supuesto, Madonna nunca se queda en lo formal, y en la mano llevó un puro, gesto performático que funcionó como cierre conceptual para una reina que sigue reinventando el juego sin perder la teatralidad. Madonna. (Foto: EFE)

Emma Chamberlain

Emma fue una de las primeras en pisar la escalinata, y lo hizo con un vestido cut-out con raya diplomática, tajo central, cola y guantes semitransparentes. Firmado por Courrèges, el estilismo trabajó el tailoring en clave juvenil. Emma Chamberlain. (Foto: EFE)

Kendall Jenner

Una de las favoritas indiscutidas de la noche gracias a un conjunto que brilló por su frescura y precisión. Eligió un dos piezas de la firma británica Torishéju, que trabajó la sastrería desde un lugar experimental, pero elegante. Las líneas fluidas del diseño y la estructura pensada del top crearon un contraste que hablaba de libertad, pero también de técnica. Kendall Jenner. (Foto: EFE)

Adrien Brody y Georgina Chapman

En pareja y con sincronía estética, Adrien Brody y Georgina Chapman se mostraron sobre la alfombra azul con estilismos en negro profundo. Brody optó por un clásico traje oscuro con detalles de sutil lujo, mientras que Chapman (diseñadora y cofundadora de Marchesa) llevó una silueta sobria, elegante, sin estridencias, que dejaba que el juego entre texturas hablara por sí mismo.

Adrien Brody junto a Georgina Chapman. (Foto: EFE)

Whoopi Goldberg

La icónica actriz se lució con un diseño bicolor de Thom Browne que hizo del volumen y la forma una especie de manifiesto textil.

Whoopi Goldberg. (Foto: EFE)

