Wanda Nara llevó un outfit match con su hija para el estreno de Lilo & Stitch

Wanda Nara, en el estreno del live action de Lilo & Stitch, apareció con sus cinco hijos, lookeados en blanco y negro, como si fuera un equipo perfectamente coordinado. Wanda eligió una blazer oversize con doble fila de botones dorados, un jean wide leg con roturas y una mini bag celeste con forma de Stitch. En cuanto al peinado, llevó ondas sueltas y maquillaje tipo soft glam.

Lo más curioso fue cómo se plegaron sus hijos al mismo código. Francesca, su hija, eligió un enterito negro con escote halter de punto acanalado, mientras que los varones, excepto Valentino, que cortó con una camisa blanca, optaron por camisas negras, jeans clásicos y zapatillas. Cada uno con su toque personal, pero todos dentro del mismo mood, bien cancheros y cómodos.

Lo interesante fue que el look grupal no se vio forzado. Hubo algo muy logrado en ese equilibrio entre “vamos todos combinados” y “cada uno con su estilo”, y más allá de los colores, hubo una coherencia estética que sumó y no saturó.

El negro, color comodín por excelencia, volvió a probar que bien usado puede ser elegante, versátil y moderno. En este caso, además, sirvió como puente entre edades, géneros y estilos. Desde una blazer formal hasta una campera deportiva o un enterito comfy, todo se unificó con una paleta oscura y urbana.

No te pierdas las fotos que compartió Wanda Nara:

Así apareció Wanda para el estreno de la película.