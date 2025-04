Wanda Nara enseñó su look deportivo y el regalo XL de un fan: ¡mirá!

Wanda Nara viene surfeando un momento agitado en su vida personal, pero en sus redes se muestra con otra energía, más tranquila, coqueta y hasta con un poco de ternura a flor de piel. Este viernes arrancó el día compartiendo con sus seguidores su clásico ritual matutino, que tuvo de todo, desde un look deportivo, vista privilegiada desde su depa en Av. del Libertador, peluche nuevo y una frase que resume su mood actual: “Soy muy feliz”.

“Buen día, este es mi look de hoy, no sé qué les parece”, soltó en una storie, mientras mostraba su conjunto deportivo gris clarito con bordes blancos, formado por top y short al cuerpo, de una marca yankee muy conocida. Y aunque el outfit se llevaba todos los likes, lo que robó cámara fue un peluche tamaño XL de Hello Kitty, regalo de un seguidor que Wanda no dudó en mostrar con entusiasmo.

“Les quiero mostrar. Miren lo que me regalaron, es tan linda Kitty, creo que la voy a poner en la cama porque es como muy hermosa para abrazar”, dijo mientras sostenía al personaje japonés vestido con un jardinero azul, remera amarilla y el clásico moñito. “Mirá, es más grande que yo. Es espectacular”, remató divertida.

En una selfie desde arriba, Wanda dejó ver el look completo, con el pelo rubio suelto, collar de cuentas rosas y en el fondo, una valija metalizada con calcos y varios peluches que le dan al lugar un aire casi adolescente.

Eso sí, este contenido podría ser de los últimos que veamos en su cuenta por un tiempo. La Justicia ordenó suspenderle el uso de redes sociales por 30 días, tras no cumplir con una orden para llevar a sus hijas a una sesión de revinculación con Mauro Icardi. Pero mientras tanto, ella se muestra liviana, conectada con su rutina y abrazada a su nueva Kitty.

Así son las fotos que compartió Wanda Nara:

