Luisana Lopilato mostró cómo desayuna y sus seguidores no lo pudieron creer: las fotos

Luisana Lopilato es conocida por su espíritu súper familiero y en un reciente posteo de redes sociales dio a conocer un detalle de su rutina que confirmó ese rasgo de su personalidad. La artista mostró la taza con la que desayuna todos los días y causó furor.

Es sabido que se pueden imprimir imágenes de todo tipo en los vasos y tazas de uso diario y muchas veces la gente elige fotos de sus seres queridos. Ese fue el caso de Luisana, quien mostró que desayuna todos los días en una taza con una foto suya junto a sus hijos.

En varias de sus historias de Instagram, la actriz de tiras como Casados Con Hijos, Alma Pirata y Rebelde Way aludió a la taza que usa y pidió complicidad en sus seguidores. "¿Alguien más acá tomando café en taza familiar? Vamos no me dejen sola en esta que sé que ustedes también tienen", escribió la artista en su posteo.

Ideas de imágenes para imprimir tazas

Diseñar frases motivadoras con tipografías llamativas y fondos suaves.

Ilustrar personajes tiernos como gatitos, perritos o figuras estilo kawaii.

El posteo de Lopilato. (Instagram luisanalopilato)

El posteo de Lopilato. (Instagram luisanalopilato)