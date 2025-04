Fabiola Yañez, polémica en España: look de alta alcurnia y el video en el que habla extraño

Si hay algo que Fabiola Yáñez dejó claro con su última aparición es que la etapa de perfil bajo quedó atrás. La ex primera dama irrumpió con un look que no pasó desapercibido y que, lejos de cualquier reminiscencia al pasado, marca un nuevo capítulo en su imagen pública. Ataviada con un llamativo vestido negro de diseño vanguardista, con cortes y un juego de volúmenes que mezcla lo clásico con lo extravagante, para muchos internautas Fabiola se mostró segura, empoderada y con una actitud completamente distinta.

Sin embargo, en redes sociales el video se hizo viral porque muchos consideraron que la ex primera dama de la Argentina hablaba de una forma muy rara. "No parece argentina, pero tampoco estaría imitando el acento español", opinan.

Por supuesto, no faltaron los que se lo tomaron a risa, e incluso hablaron sarcásticamente de la ex mujer de Alberto Fernández; quien reside en el barrio más exclusivo de Madrid: Salamanca. Esta zona alberga a boutiques de lujo como Chanel, Louis Vuitton y Gucci, y en ella se encuentra la reconocida "Milla de Oro" de la calle Serrano. Fabiola tiene como vecinos al Cholo Simeone y a Penélope Cruz, entre otros famosos; y además está rodeada de algunos de los restaurantes más prestigiosos de España.

El outfit en cuestión que aparece en el video, y que podrás ver al final de la nota, se trata de un minivestido con sobrefalda larga en la parte trasera, lo que genera un efecto dramático y sofisticado al mismo tiempo. El frente, en cambio, juega con aberturas que dejan piel a la vista sin caer en lo obvio. La estructura del cuello alto y los hombros pronunciados aporta ese aire de alta costura que refuerza la idea de una mujer que ya no teme ocupar espacio. Completó el look con stilettos negros y un recogido impecable que sumó elegancia sin robarle protagonismo al atuendo.

Para los fans de Fabiola, este look es un símbolo de transformación. Después de una etapa marcada por el escándalo y el ojo público puesto sobre cada uno de sus movimientos, este nuevo estilo parece responder a una necesidad de resurgir desde otro lugar. Ya no es la figura discreta que acompañaba de manera diplomática; ahora pisa fuerte con una impronta fashionista y segura de sí misma.

Más allá del vestido, lo que realmente impacta es la actitud con la que lo lleva. Se la vio con una postura relajada pero firme, lejos de cualquier rastro de tensión o inseguridad. Y esto es significativo. Después de todo lo que pasó en el ámbito político y personal, su reaparición no solo tiene que ver con su trabajo como periodista, sino con un mensaje visual potente.

Lo interesante de este cambio es que no se trata solo de ropa. La moda, en este caso, es un lenguaje que está usando para decir algo más grande. Es un quiebre con la imagen anterior, con el papel que jugó en el pasado y con la narrativa que la rodeaba. Ahora se muestra decidida, con una identidad visual que refuerza su presencia y la pone en un lugar nuevo, con más independencia y determinación.

¡Mirá el video!