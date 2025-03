Lali Espósito y un look elegante que revolucionó las redes: impecable

Lali Espósito es una de las personalidades del espectáculo que más marcaron agenda en la industria en el último tiempo y cada cosa que hace se convierte en tendencia. Es por eso que todos le prestan atención a los looks que la cantante utiliza y comparte en sus posteos de redes.

Así fue que una reciente publicación de la voz de canciones como Una Na, Boomerang y Fanático basada en uno de sus outfit tuvo miles de likes y comentarios. En la misma, se puede ver a Espósito con un vestido negro al cuerpo de falda corta, con el detalle de uno de sus hombros al descubierto, lo que le aportó sensualidad.

En cuanto al maquillaje, Lali apeló a lo simple, a pesar de que no faltaron el delineado de gato en color negro y el labial en un color casi nude, pero cargado. En el pie de foto, la artista escribió parte de la reciente canción de Lady Gaga, Abracadabra: "In he tongue she said death or love tonight".

En las otras imágenes compartidas en el posteo de Espósito, se puede ver a la cantante disfrutar de una noche alocada y divertida junto a sus amigos, en especial a Camila Vetrano, la actriz que es muy cercana a Lali desde sus trabajos con Cris Morena.

Lali, en Instagram. (lali)

Lali, en Instagram. (lali)

Lali, en Instagram.

Las mascotas de Lali

Al mismo tiempo, la artista subió una foto de sus gatos en medio de las imágenes de sus looks y muchos de sus seguidores se mostraron sorprendidos por cuán grandes están los animales. Por supuesto que además le dejaron comentarios súper amorosos hacia ella.