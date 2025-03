Videos: cómo serían estas impresionantes maravillas del mundo en su mayor esplendor

Son construcciones antiguas que hoy ya casi no existen y que gracias a la tecnología se las pueden apreciar reconstruidas y en su mayor esplendor. El listado incluye, además de las siete maravillas de la antigüedad, otra obra que realmente se destaca por la importancia cultural e histórica, como lo han sido las murallas de Jerusalén.

La mayoría de estas obras tienen como escenario Grecia, Turquía y Egipto y por supuesto, han sido trabajos muy conocidas (y reconocidos como fundamentales para la historia) y que prácticamente no existen, salvo la más antigua de todas, que es la Gran Pirámide de Guiza, en el norte de Egipto, que fue terminada hacia el año 257..

Lo podés ver ahora en cada uno de los siguientes videos:

Gran Pirámide de Guiza. Créditos: Cortesía de budgetdirect.com.au

Coloso de Rodas - Grecia

Fue una estatua monumental situada en la isla griega de Rodas que se edificó en el año 208 a.C. Su altura supera los 32 metros. Solo unas pocas décadas después de su construcción, un terremoto devastador sacudió ese lugar en el 226 a.C, provocando la caída de esta gran obra, considerada como una de las siete maravillas del mundo. En el video Rodas, sin el coloso vs la isla con la reconstrucción completa de la gran estatua:.

Estatua de Zeus

Esta joya del arte se encontraba en el templo de Zeus en Olimpia, Grecia. Era una escultura de marfil y oro que medía 12 metros y medio de altura y fue realizado por el escultor griego Fidias en el siglo V a C y fue destruida por un incendio antes del final del siglo VI d C. En el video la estatua de Zeus en lugar donde se ubicaba vs cómo fue esta obra en los casi 1.100 años que duró.

Faro de Alejandría

Se edificó entre los años 300-280 a C en la pequeña isla de Faro, cerca del puerto de Alejandría, Egipto, durante los reinados de Ptolomeo I y II. Su altura superaba los 103 metros y fue una de las siete maravillas del mundo antiguo. Se inauguró en el año: 247 a.C. ¿Por qué no existe más? Porque el faro se dañó durante los terremotos de los años 796 y 951. Su estructura colapsó en otro terremoto ocurrido en 956 y por otros sismos más en los años 1303 y 1323. En el inicio del video, cómo se ve hoy vs la reconstrucción digital que se hizo de la obra:

Jardines de Babilonia

Los Jardines Colgantes de Babilonia fueron una de las siete maravillas del mundo antiguo. Se levantaron en el siglo VI a C. en la antigua Babilonia, actual Irak. Según se cuenta. fueron abandonados por la decadencia de Babilonia y el fin del Imperio Neobabilónico. Y finalmente destruidos por el rey Evemero en el año 126 a.C. Como la ciudad de Babilonia ya había caído en el olvido un tiempo antes, sus ciudadanos también la habrían abandonado antes del siglo IV a C. Es decir, en los hechos duró con todo su esplendor entre 200 y 400 años. En este breve video, una reconstrucción virtual de esta gran obra.

Gran Pirámide de Guiza en Egipto

En las últimas horas este sitio, también considerado de una de las siete maravillas del mundo, ha sido noticia porque científicos chinos descubrieron una burbuja de plasma sobre esta pirámide, siendo la primera vez en la historia que se detecta una anomalía de este calibre en la ionosfera (un fenómeno causado por la radiación solar) que afecta a la propagación de las ondas radioeléctricas sobre la histórica construcción egipcia. Y casi en forma simultánea un radar también identificó otra burbuja de plasma en el otro extremo del planeta, sobre las Islas Midway.

Ubicada en Guiza, Egipto, construida por el faraón Keops alrededor del año 2570 a.C, se trata de la obra más antigua de las siete maravillas del mundo y la que aún persiste, como también la pirámide más grande que había en ese entonces. En el video, cómo se aprecia hoy esta obra vs como lo fue en sus mejores años.

Murallas de Jerusalén (Israel)

Las murallas de Jerusalén rodean la ciudad vieja de la capital de Israel y se trata de una relevante construcción histórica. Las murallas fueron hechas entre 1535 y 1538 por orden del sultán Suleiman I, cuando la ciudad pertenecía al Imperio otomano. Tiene una longitud de 4 kilómetros y su altura promedio es de 12 metros, con un espesor promedio es 2,5 metros. Además llegó a tener 34 torres de vigilancia y 8 puertas. En 1981 fueron agregadas, junto con la ciudad vieja de Jerusalén, a la lista de Patrimonio de la Humanidad de Unesco. En 1033, la mayoría de los muros construidos fueron destruidos por un terremoto. Luego, el rey que gobernó en 1219 decidió derribar algunas de las murallas porque temía que si los cruzados conquistaban Jerusalén se iban a beneficiar con las murallas.

En la actualidad las murallas de la ciudad vieja y los jardines públicos circundantes son un parque nacional. En el video la Jerusalén actual vs la de los años con la gran muralla construida:

Templo de Artemisa

Este templo -dedicado a la diosa Artemisa y de 18 metros de altura- quedaba en Éfeso, en la actual Turquía. Con 127 columnas fue considerado como el monumento más colosal de la antigüedad. Su construcción llevó 120 años. Lo diseñó Quersifronte y comenzó a edificarse alrededor del 550 a C. Tenía 15,1 metros de largo por 55,1 de ancho y así superó al resto de los templos conocidos hasta entonces. En el año 356 a.C fue totalmente destruido por un incendio causado un individuo que admitió que quiso hacerlo para que su nombre se conociese en todo el mundo por haber quemado aquel famoso edificio.

Mausoleo de Haicarnaso - Turquía

También conocido como el Sepulcro de Mausolo fue un ambicioso monumento funerario hecho entre los años 353 y 350 a.C en Halicarnaso para un antiguo gobernante del imperio persa. Tenía 46 metros de altura. La obra se destacó, entre otros, por el gran trabajo reflejado en sus relieves escultóricos y fue considerado como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Tras resistir continuas invasiones, el Mausoleo fue destruido por un terremoto en el año 1404.