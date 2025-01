Sol Pérez mostró un look de impacto con transparencias en su embarazo

Sol Pérez, modelo y panelista de Gran Hermano impactó durante una de sus últimas apariciones. Aunque no es sorpresa que la abogada siempre suele ser quien más destaca en cuanto a su elección de vestuario, en esta ocasión su look consistió de un vestido ajustado con transparencias y detalles cut out que resaltaron su figura y su creciente panza de embarazo.

Sol Pérez lució un vestido llamativo, con cuello halter y flecos.

El vestido, en una fusión de verde y azul, contaba con transparencias y detalles de flecos, que le aportaron un toque sofisticado y a la vez muy audaz. Como de costumbre, Sol compartió en redes sociales una serie de fotos posando con su outfit, dejando en claro que el embarazo no le impide seguir imponiendo su estilo.

Con una carrera que ha evolucionado desde el mundo deportivo hasta el derecho, la influencer y abogada demuestra que la moda sigue siendo una parte esencial de su identidad. En esta ocasión, confió en su equipo de estilistas para lograr un look impecable. Su maquillaje, realizado por Alan Elizalde, destacó por tonos neutros y labios terracota, mientras que su cabello estuvo recogido en un rodete con ondas sueltas por Camilo Durán.

Así era el llamativo look de Sol Pérez:

El diseño de escote halter dejó sus hombros al descubierto, mientras que los flecos y brillos en verde opaco destacaron en la parte frontal del vestido. Al darse vuelta, un azul Francia aportó un contraste inesperado y llamativo.