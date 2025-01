Pampita usa el color de la temporada que está en tendencia: te lo mostramos

La reconocida modelo y conductora, Pampita, se mostró con un estilismo que mezcla elegancia y minimalismo en su máxima expresión. En esta ocasión, apostó por un look monocromático en el siempre versátil y refinado color nude.

Con el nude como protagonista, la modelo apuesta a la elegancia sencilla.(Foto: Instagram)

El color nude es un clásico que evoca elegancia y modernidad. Perfecto para el verano, su esencia femenina y adaptable lo convierte en un must. "Es uno de los tonos más chic y elegantes de la paleta cromática", destacan los expertos, y Pampita lo lleva como nadie.

Pampita redefine el estilo con el color nude, el tono más chic de la temporada. (Foto: Instagram)

Para esta aparición, Pampita lució un conjunto de dos piezas tejido. En la parte superior, un top sin mangas con escote en V, mientras que la parte inferior consistió en una pollera tubo que revelaba una sutil abertura lateral. Este outfit no solo resalta su figura, sino que demuestra cómo el minimalismo también puede impactar.

El conjunto tejido, las sandalias altas y el estilo monocromático hacen del outfit de Pampita una elección ideal para ocasiones especiales. (Foto: Instagram)

Por si el conjunto no fuera suficiente, Pampita sumó unas sandalias altísimas en el mismo tono nude, cerrando el look con una cohesión impecable. Este estilismo no solo es ideal para eventos formales y alfombras rojas, sino que también es un recordatorio de cómo un look monocolor bien ejecutado transmite elegancia como ninguna otra combinación.