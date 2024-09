Martín Fierro 2024: mirá todos los looks de las famosas en la alfombra roja

Llegó la noche más importante de la televisión argentina, los Martín Fierro 2024. Este lunes 9 de septiembre fue el día elegido por APTRA, la Asociación de Televisión y Radiofonía Argentina, para realizar este gran evento que reúne a famosos nacionales en una misma alfombra roja.

Con el Hotel Hilton como escenario, los artistas pasaron por la red carpet luciendo sus mejores galas para esta particular ocasión. De La Joaqui pasando por Flavia Palmiero hasta Karina Mazzocco, estos fueron los mejores looks de los Martín Fierro.

El look de Sol Pérez. Foto: Instagram @tnestilo.

Sol Pérez abrió la alfombra roja de los Martín Fierro 2024 con un bello vestido blanco de Verónica de la Canal. La panelista acertó con un diseño repleto de cristales, con anchos tirantes, corset de escote redondo, ajuste en la cintura y falda sirena. Su larga melena ondulada y su collar con dije llamativo realzaron el look de la influencer.

El look de La Joaqui

(Video cortesía de Gente)

La Joaqui llegó al Hotel Hilton de la mano de sus hijas y luciendo un atuendo que le sentó espectacular. La cantante se decantó por un vestido negro de corset con escote palabra de honor y falda sirena con cola de tul a tono con sus largos guantes. Inspirándose en el glamour clásico, la artista llevó joyería brillante, labios rojos y pelo lacio hacia atrás.

El look de Flavia Palmiero. Foto: Instagram @tnestilo.

Apostando por brillos al igual que Sol Pérez, Flavia Palmiero eligió un vestido negro de Gabriel Lage con escote corazón profundo, lazo en la cintura y falda voluminosa con cola incluida. Junto con bolso Dior y gran collar de cristales, la empresaria arrasó con su elegante estilismo.

El look de Josefina Ansa. Foto: Instagram @teleshow.

Otra que se apuntó por el negro fue Josefina "la China" Ansa, quien compartió la presentación de la alfombra roja junto a Iván de Pineda. Para esta especial ocasión, la conductora se decantó por un imponente diseño de Adrián Brown, de un solo hombro, aplique de moño XXL, ajuste en la cintura y falda imperio con tajo central. Una de las mejores de la noche.

El look de Julieta Poggio

(Video cortesía de Gente)

Una de las más esperadas de estos Martín Fierro fue Julieta Poggio y supo cómo hacer una entrada triunfal. La influencer desplegó su estilo con un increíble diseño de pedrería, bordados y transparencias, de escote alado, cuerpo ajustado y cola semi catedral. Tal como una sensual ninfa, la modelo acaparó todas las miradas. El look de Lucía Villar. Foto: Instagram @corre.el.chisme

Lucía "la Tora" Villar, ex participante de Gran Hermano, también fue una de las encargadas del streaming de estos Martín Fierro, y su look no pasó desapercibido. La influencer llevó una pieza satinada en color verde petróleo, de escote profundo, hombreras definidas, mangas abullonadas, aplique de moño en la cintura y falda con tajo. Súper glamorosa. Los looks de Bauti Mascia y Denise González. Foto: Instagram @corre.el.chisme

Otros participantes de la edición 2023 de GH fueron invitados a la gala de la TV argentina. Entre ellos, la pareja de Bautista Mascia - el ganador de esta temporada - y Denise González, quienes fueron de los más elogiados con sus looks total black. Mientras que el cantante optó por un traje de marcadas hombreras y moño, la modelo posó con un vestido de un solo hombro, cut-out diagonal, detalles brillantes y tajo profundo. El look de Evangelina Anderson. Foto: Instagram @tnestilo.

Evangelina Anderson se definió por los brillos y el color verde bosque en un sensual vestido de María Gorof. De escote volcado y falda ajustada, este diseño acentuó las curvas de la modelo convirtiéndose en una de las más infartantes de la alfombra roja. El look de Evelyn Von Brocke. Foto: Instagram @corre.el.chisme

Evelyn Von Brocke arribó a la alfombra roja con la tendencia del momento: el total black. La panelista resolvió su outfit con un vestido de lentejuelas y apliques de plumas con escote barco, mangas largas y falda recta, al que añadió clutch a tono y recogido con mechones sobre su rostro. El look de Juana Viale. Foto: Instagram @tnestilo.

Juana Viale fue una de las que se apuntó por el color verde en esta noche de lunes. La conductora asistió a los Martín Fierro 2024 con un vestido clásico, de escote palabra de honor, ajuste en la cintura y capa plisada. Con su pelo ondulado y sus pequeños pero llamativos apliques de joyería, la nieta de Mirtha Legrand se lució sobre la red carpet. Los looks de Florencia Peña y su hijo, Juan Otero. Foto: Instagram @revistacaras.

Florencia Peña invitó a su hijo a la gala de los Martín Fierro y ambos impactaron sobre la alfombra roja con sus looks. Mientras que la actriz eligió un vestido en azul zafiro, de escote palabra de honor, cuerpo ajustado y cola voluminosa, el joven se apuntó por un traje estampado en amarillo y negro, a juego con un sweater negro de cuello alto. El look de Pampita. Foto: Instagram @tnestilo.

Pampita fue una de las más diferentes de la noche, gracias a la elección del color rosado en su estilismo. La modelo llevó su nuevo look con flequillo y melena de capas, junto con un vestido de satén rosa viejo, con escote cruzado, ajuste en la cintura y falda imperio. ¿Qué opinas de su elección? Leyenda

Otra famosa que invitó a sus hijas a la edición 2024 de los Martín Fierro fue Nicole Neumann. La modelo desfiló por la alfombra roja junto a sus dos hijas mayores, Allegra e Indiana, quienes decidieron usar el color violeta en dos tonalidades diferentes: Allegra apostó por el morado e Indiana por el violeta azulado. La influencer dejó que sus hijas se llevaran todo el protagonismo, ya que ella se decantó por un vestido estilo túnica en color beige, clutch plateado y accesorios dorados.