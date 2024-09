Conoce más sobre la tendencia beauty que repara la piel en pocos minutos

En los últimos años, hemos escuchado de todo para recuperar la salud de la piel: ácido hialurónico, sérums, vitaminas de todo tipo, ácido láctico y muchos conceptos más. Sin embargo, el rubro beauty marca una fuerte línea hacia aquellos tratamientos no invasivos, que permitan conseguir buenos resultados sin pasar por intervenciones quirúrgicas o grandes inversiones de dinero.

Una de las tendencias que se inserta dentro de este camino es el skin flooding, o lo que podemos traducir como piel inundada o inundación de la piel. ¿De qué estamos hablando? Nos referimos a una técnica que consiste en aplicar distintos productos humectantes sobre tu rostro, en un orden determinado, para que la dermis luzca lo más hidratada posible.

Conoce más acerca del skin flooding. Foto: Freepik.

Los especialistas afirman que este proceso debe realizarse con la piel húmeda - ya sea luego de bañarte o de lavarte la cara - para que la dermis absorba la mayor cantidad de propiedades que tenga cada producto utilizado. El orden para aplicar cada ítem se basa en comenzar con aquellos de textura más ligera hasta alcanzar aquel que cuente con la densidad más alta.

La hidratación es la clave fundamental en esta técnica. Foto: Freepik.

Entre producto y producto, es importante tomarse el tiempo para que la piel absorba cada artículo aplicado. De esa manera, también podemos modular si nuestro rostro necesita más capas de un producto o no es necesario. En una rutina, puedes iniciar con un tónico, seguir con un sérum hidratante, añadir una crema ligera y sellar con un aceite que añada un aspecto final de brillo.

Así lo realizan algunas influencers en TikTok

Aunque no es una técnica que cuente con contraindicaciones, sí es importante remarcar que el uso de productos debe ser adecuado para tu tipo de piel. No es lo mismo tener piel seca a mixta o grasa, por ende debes consultar con tu dermatólogo/a para conocer cuáles son aquellos ítems que debes evitar y cuáles son los permitidos.

Recuerda que el fin es que tu dermis esté hidratada y no saturada. En el caso de las pieles que suelen producir más sebo, la estrategia de las capas de producto deberá conseguir que no se genere mayor cantidad de grasitud o producción, ya que eso provocará que tu rostro luzca aceitoso y no saludable.

Lo esencial es conocer tu piel profundamente para saber cómo usar a tu favor el skin flooding. Y si tienes dudas, lo mejor es que consultes con tu especialista de confianza para que pueda guiarte en esta nueva técnica que ya es furor mundial.