Conoce las extravagantes marcas y precios de los útlimos looks de Tini Stoessel

Después de unas largas vacaciones con amigas, Tini Stoessel arribó a Dublín con una sorpresa muy especial. Tal como había anunciado previamente en sus redes, la cantante se unió a Coldplay y más artistas para realizar la nueva canción de la banda inglesa: We Pray.

Este jueves fue el momento clave para este próximo hit, ya que Tini Stoessel se reunió con Coldplay en las calles de Dublín para filmar el video de la canción, y además para cantar junto a ellos en el concierto que dieron en la capital irlandesa.

Los looks de la argentina no faltaron, y con prendas innovadoras, la artista no dudó en animarse a resaltar su faceta más osada y rebelde. Nosotros investigamos a fondo los outfits más impactantes de Tini Stoessel y estos fueron los resultados.

Tini Stoessel visitó Dublín para filmar un video junto a la banda, Coldplay. Foto: Instagram @tinistoessel.

El look más representativo de su carrusel de fotos fue un conjunto navy o marinero en blanco y negro. Basado también en el estilo japonés, el harujuku, Tini Stoessel posó con un dos piezas de pantalones capri y crop top de escote en V y mangas cortas, que combinaban gracias a sus dobladillos blancos con ribetes negros.

Para realzar el toque audaz de su outfit, la cantante lució stilettos negros de tacón extra fino y medias blancas. Sin dudas, un conjunto que no es muy fácil de conseguir.

La cantante aprovechó para mostrar su nuevo estilo más desenfadado y osado. Foto: Ibiboss

Lo afirmamos debido a que la marca a la que pertenece este look se llama Ibiboss y es de origen vietnamita. La mayoría de sus prendas se encuentran en tiendas dentro de Vietnam y solo algunas plataformas de compra, como Chuui, cuentan con los ítems de esta firma. En este caso, el dos piezas usado por Tini Stoessel se acerca a los 95 USD dentro de esta tienda online.

Con looks casuales y otros más glamorosos, la argentina se llenó de elogios. Foto: Instagram @tinistoessel.

Siguiendo con la mística de prendas casi inalcanzables, por su precio o accesibilidad, la argentina volvió a ponerse frente a cámara para enseñar un nuevo look. Más relajada y casual, Tini Stoessel apostó por pantalones negros de tiro bajo, bóxers a la vista, chaqueta deportiva negra y top blanco con inscripción central.

¿Sus prendas? Todas pertenecientes a marcas exclusivas. Foto: Wasted.

Esta vez, posamos el foco sobre su top, una prenda diseñada por la marca francesa, Wasted. La celebridad eligió uno de los modelos más populares de esta firma, con letras rojas con marco negro, en la que se puede leer Wastedparis. ¿Cuánto cuesta esta pieza de diseño? Para hacerte con ella, necesitarás alrededor de 39 euros Incluso, Tini enseñó su lado más salvaje sobre el escenario, gracias a este tapado. Foto: Instagram @guedes.

Sin embargo, eso no fue todo. Tal vez la prenda más fabulosa y extravagante que lució Tini Stoessel durante su visita a Dublín fue un tapado de cuero azul con apliques furry, firmado por nada más ni nada menos que Alexandre Vauthier. Un abrigo que ya casi no se consigue y cuyo valor asciende a los 1000 euros. Foto: Red Carpet Fashion Awards.

Este objeto de lujo también fue elegido por Kylie Jenner hace dos años atrás, apenas después de mostrarse en pasarela. Aunque hoy es un diseño que ya no esté a la venta, existen páginas online en la que puedes acceder a él por un precio no menor de 1000 euros. ¿Qué opinas?

Como invitada especial al concierto de Coldplay, Tini Stoessel aprovechó su llegada a esta capital europea para explotar su versión más audaz y ¡lujosa!