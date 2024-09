La galería de fotos de los que fueron al evento de Blancos y Rosados y el top 5 de los ganadores

Una nueva edición de la cata técnica “Blancos y Rosados” se realizó en el Hotel Esplendor ubicado en el complejo Arena Maipú. El encuentro organizado por Caminos del Vino, reunió a más de 80 técnicos, entre enólogos, ingenieros agrónomos y periodistas especializados. Al final de la nota podés ver algunos de los técnicos que estuvieron.

Jorge Cabrera es el organizador de estos eventos técnicos con la industria del vino.

Durante la cata, cada técnico presentó su vino a “jurado de 80 enólogos”, explicando la zona, método de elaboración y objetivo de mercado de cada vino. En este sentido, durante la degustación, se confirmó el entusiasmo de las bodegas que durante los últimos dos años han lanzado al mercado novedosos blends y varietales de altísima calidad, para las dos categorías. Así como también en el segmento de espumantes y vermuts a base de blancos, perfectos para la elaboración de tragos.

“Al igual que en la degustación del año pasado, se pudieron apreciar las bondades y el potencial de los vinos blancos y también de los rosados argentinos. Sin ser un concurso, ya que no fue una cata a ciegas, la novedad de este año, fue que los enólogos pudieron puntear todos los vinos. Así se llevaron un dato preciso de cada una de las etiquetas”, declaró Jorge Cabrera, organizador del evento.

Fue una intensa jornada de debate y estudio sobre estos vinos argentinos.

Luigi Perocco, de la bodega The Wine Plan, destacó la importancia del encuentro. “La verdad que esto deja un balance fantástico. El hecho de poder compartir esta experiencia junto a los colegas y periodistas del vino; y tener la oportunidad de probar no solo una gran cantidad de etiquetas sino que hay que destacar la calidad de las mismas. Es algo fantástico”, destacó el enólogo.

Por su parte, Patricio Santos, enólogo y agrónomo de Bodega Ricardo Santos, destacó que la degustación fue “algo impresionante. Desde hace un tiempo vengo notando que me sorprenden y me interesan más las cosas que están pasando con los vinos blancos que con los tintos. Esto era algo impensado hace algunos años atrás. No nos hubiéramos imaginado que en tan poco tiempo íbamos a tener esta diversidad de estilos, variedades y calidad. Estoy sorprendido y creo que tenemos que explotar más el vino blanco”, remarcó el hijo del “Padre del Malbec”, como se apodaba a su padre Ricardo.

Por su parte, un experto en la elaboración de vinos blancos, Pablo Sánchez, de bodega Familia Falasco, también destacó que “esto nos da una oportunidad para probar todo un universo de blancos y rosados que se están haciendo en Argentina. Es una categoría muy diversa y prima una calidad excelente que pudimos comprobar en la degustación. Hay estilos diferentes, algunos muy particulares pero todos muy buenos, excepcionales, por encima de la media que demuestra el avance y el consumo de vinos blancos en el país.

Top 5 Rosados

Nude Rose 2024: 90% Grenache- 10% Cabernet Sauvignon - Valle de Canota- Villlavicencio

Padma 2023: 100% Grenache - Los Chacayes - Tunuyán

Antonieta Rosé 2023: 100% Pinot Noir - Valle de Uco

Rosé sil vous plait 2023: 100% Merlot - Agrelo - Luján de Cuyo

Crux Roxé 2024: 100% Syrah – Valle de Uco

Top 5 Blancos

Single Vineyard Alluvia 2022: 100% Sauvignon Blanc – Valle de Uco

De Sangre White Blend 2024: 50% Chardonnay, 35% Semillón, 15% Sauvignon Blanc - Tupungato

Clos Abanicos 2022: 100% Chardonnay - San José, Tupungato

Single Vineyard Los Nogales 2021: 100% Sauvignon Blanc - IG San Pablo

Demencial Blend de Blancs 2019: 45%Viognier - 30% Sauvignon Blanc - 25% Chardonnay - Pedernal

Mirá las fotos de Sociales de algunos de los participantes captados por la cámara:

Sol Pippi, Karen Colombo, Gustavo Flores Bazán y Pablo Sanchéz

Cristián Moor, Valeria Manzano y Luigi Perocco.

Jorge Cabrera junto a su mujer, María.

Alejandro Nesman junto Mauricio Giuliani.

Alejandra Riofrio, Belén Tudela, Andrea Tansini y Sol Pippi.

El enólogo de Finca Las Moras, Germán Buk se encontró con un colega en el evento.

Diego Morales de Bodegas Salentein compartió conceptos con colegas.