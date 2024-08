Las diez mejores plantas que resisten a las inundaciones

Las lluvias intensas pueden producir inundaciones no esperadas, lo que no pocas veces se traduce en problemas inesperados. Los patrones climáticos son cada vez más impredecibles por el cambio climático y el crecimiento del desarrollo urbano, por lo que cada vez más hogares están sujetos a repentinas y prolongadas lluvias. ¿Qué pasa con las plantas? Muchas directamente no pueden soportar que sus raíces permanezcan en el agua y por esto se pueden producir aguaceros en los lugares donde habitan. Entonces una solución es tener presente las plantas que ayudan a estabilizar el suelo y prosperar cuando el agua acecha. A la vez ¿cómo no preparar un jardín sin tener en cuenta cómo éste puede resistir a las inundaciones? Es que algunas plantas se adaptan mejor a los cambios climáticos que otras y cuando se trata de inundaciones ocasionales vale la pena saber exactamente cuáles son para poder plantarlas.

Astilbe. Es una planta que puede crecer cerca de arroyos y estanques. Créditos de la imagen: Wikipedia.

Las siguientes plantas resisten las inundaciones: