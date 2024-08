Sentir placer no es tabú: lo que necesitás saber sobre el orgasmo femenino

Este jueves 8 de agosto es un día dedicado, totalmente, a darle visibilidad e importancia al placer de la mujer. Hoy es el Día Internacional del Orgasmo Femenino, fecha que se celebra desde el 2006 con el objetivo de que este tema deje de ser tabú para la sociedad y comience a tratarse como un punto esencial en la salúd pública.

Desde hace siglos, el placer femenino estuvo relacionado con lo negativo o dañino, por lo cual el orgasmo siempre fue un tema que rozaba lo incómodo o lo imprudente. Sin embargo, la sociedad va mutando, y en la actualidad, las mujeres quieren y buscan saber más sobre el disfrute consigo mismas y con los demás.

En el Día del Orgasmo Femenino, hablamos con un grupo de ginecólogas para que nos contaran más sobre el tema. Foto: MDZ/Santiago Tagua.

Así lo confirman nuestras entrevistadas, Soledad Scanio (Mat.13612) y Florencia Baigorria (Mat 12335), ginecólogas y compañeras de un equipo conformado por tres especialistas más. Las doctoras explicaron que son cada vez más las mujeres que se animan a traer este tema al consultorio, tanto adolescentes como adultas.

Soledad explicó que "las mujeres mayores de treinta años están animándose a hablar más sobre el placer sexual. Sin embargo, todavía puede notarse que existe un tabú sobre este tema, en esa franja etaria y más grandes. Distinto es lo que sucede en nuestras consultas con adolescentes, en las que se habla de todo y se diversifican los temas".

Las doctoras afirmaron que cada vez son más las mujeres que se animan a hablar del orgasmo y el placer. Foto: MDZ/Santiago Tagua.

"La verguenza en la paciente adulta es común", aclaró Florencia, que además agregó que "muchas ni siquiera lo han hablado con sus parejas y tal vez nunca han sentido un orgasmo, o no sabían que eso existía". Un dato que solo puede comprenderse debido al misterio y silencio que ha rodeado al placer femenino desde hace décadas.

A pesar de eso, las especialistas hacen hincapié en la importancia de instruirse y leer sobre la sexualidad femenina para comprender mejor lo que sucede antes, durante y después de un orgasmo. "Sin dudas, el orgasmo se construye. Lo cierto es que para que una tenga placer y pueda compartir el placer con el otro, además del contexto, tiene que conocerse", asegura Scanio.

Conocerse a sí misma es la clave principal para disfrutar del placer. Foto: Freepik.

Conocer qué es lo que nos gusta, qué es lo que no y cómo comunicarlo son las claves primordiales para lograr un orgasmo. Además, Baigorria insiste en la importancia de "la masturbación y la autoexploración individual para poder conocerse y generar mucha más seguridad en una misma".

Claro que el placer no es una situación lineal, ya que entran en conflicto varias áreas en nuestro cuerpo y psiquis. "En el orgasmo influyen muchas hormonas y neurotransmisores que se vinculan con el sistema nervioso. Entonces si pasamos por situaciones de estrés, angustia, ansiedad, eso va a influir sobre el clímax", aporta Scanio. El estrés, la angustia, el desconocimiento, son algunos de los factores que pueden impactar negativamente en la llegada al orgasmo. Foto: Freepik.

"La psicología es la que juega el papel más importante, porque no necesariamente se necesita la penetración o la estimulación de la zona, sino que desde la parte mental se puede llegar a un orgasmo", subrayan las ginecólogas. "Música, colores, meditación: el orgasmo es un constructo de la memoria" explica Soledad Scanio, quien se apoya en la idea de que estar cómodas durante el encuentro con el otro y sentirse seguras con sí mismas son factores determinantes para alcanzar el placer total.

Aparte, vuelve a remarcar la tarea que tienen los especialistas en cuanto a la difusión y el estudio del orgasmo, con el fin de ayudar a las pacientes. "La brecha orgasmal entre la hombre y la mujer sigue existiendo. Si preguntamos a distintas mujeres si tiene orgasmos en cada relación sexual, la mayoría va a contestar que no. En cambio, en el hombre, no llegar a un orgasmo siempre se ha considerado como una disfunción. Y, para el lado masculino, se saben muchas causas y tratamientos que se pueden realizar, pero para la mujer, no". Las especialistas remarcaron tres puntos esenciales para alcanzar mayor placer. Foto: MDZ/Santiago Tagua.

Antes de cerrar con nuestra entrevista, las doctoras insistieron en tres puntos que no podemos dejar de lado en este Día del Orgasmo Femenino: "100% autoexploración, lecturas sobre la sexualidad, y conocerse a sí misma para saber expresar lo que una quiere".

En el video a continuación, en un minuto las profesionales te dan los tips que sí o sí tenés que tener en cuenta con respecto al orgasmo femenino: