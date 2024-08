Elisa Montero, la mujer de Scaloni, adelantó la tendencia del próximo verano

En el mundo del fútbol, donde la fama y la exposición mediática son constantes, hay personas que prefieren mantener un perfil bajo, lejos de las luces y las cámaras. Una de ellas es Elisa Montero, la esposa de Lionel Scaloni, el DT de la Selección. Con 44 años, dos menos que Scaloni, Elisa es una figura enigmática, que se destaca por su discreción y su alejamiento de las redes sociales y los medios.

Poco se sabe de Elisa, más allá de que era jugadora de vóley al momento de conocer a Scaloni. Su vida privada es prácticamente un enigma, sin publicaciones ni fotos en redes sociales que revelen detalles de su día a día o de su familia. Sin embargo, durante el reciente triunfo de la selección argentina en la Copa América 2024, Elisa acaparó todas las miradas por un motivo muy diferente.

Lionel Scaloni y Elisa Montero, su esposa.

El look de Elisa Montero, la esposa de Lionel Scaloni

Al final del partido, Lionel Scaloni, visiblemente emocionado, se dirigió al campo de juego para celebrar con sus seres queridos. Allí, entre abrazos y sonrisas, las cámaras captaron a Elisa Montero junto a su esposo, protagonizando un momento que trascendió el ámbito deportivo. Pero lo que realmente sorprendió fue el look de Elisa, que adelantó una de las tendencias más esperadas para el próximo verano: las bermudas.

Las bermudas animal print que eligió Elisa Montero.

Elisa lució unas bermudas que no solo destacaron por su estilo, sino que también marcaron el retorno de esta prenda al primer plano de la moda. Las bermudas, que se caracterizan por ser más largas que los shorts y llegar hasta la altura de la rodilla, se postulan como el must have del verano 2025.

El street style del hemisferio Norte ya había insinuado esta tendencia en sus looks de verano más cool, y ahora, gracias a Elisa Montero, se confirma que las bermudas serán la estrella de la temporada de primavera-verano en Argentina.