Máxima de los Países Bajos lució un impoluto outfit total white: las fotos

Máxima de los Países Bajos siempre es noticia por lo grandiosos e imponentes que son los outfits que elige en sus apariciones públicas. De ese modo, en un reciente evento, volvió a dejar en claro que es un ícono de la moda y que siempre está atenta a las tendencias.

La madre de Amalia, Alexia y Ariane de los Países Bajos también manifestó una vez más su preocupación por los temas sociales, ya que el evento al que acudió se basó en una problemática que afecta a muchas personas. "Desde finales de 2022, un grupo de empleadores dentro de la Coalición Nacional de Salud Financiera se han comprometido con la salud financiera de sus empleados. Esto concierne tanto a empresas como a organizaciones gubernamentales", reza un reciente comunicado de la realeza.

Máxima en el evento. Instagram: koninklijkhuis

"La coalición quiere reducir en un cincuenta por ciento el número de hogares económicamente vulnerables o con problemas financieros de aquí a 2030. La forma de abordarlo se establece en la Agenda de Acción Nacional, que se explicará durante una reunión en el SV Kampong de Utrecht. Esto incluye un fondo social para empleados, asesoramiento presupuestario y asistencia con el embargo de salario", continúa el posteo.

Máxima en el evento. Instagram: koninklijkhuis

El look de Máxima de los Países Bajos

En cuanto a su look, Máxima lució una blusa enrejada en tonos blancos con un pantalón en la misma tonalidad pero con brillantes. Sin lugar a dudas, ese total white puso a Máxima de los Países Bajos en el centro de las miradas en el evento, que se dio en una tarde, por lo que el outfit quedó perfecto para la ocasión. "La Reina Máxima está presente en la reunión. Como presidenta honoraria de SchuldenlabNL, se compromete, entre otras cosas, a hacer de los problemas financieros un tema de discusión para poder ofrecer ayuda antes de que surjan deudas problemáticas", sigue el comunicado.

Y finaliza: "La salud financiera también es relevante dentro de los clubes deportivos organizados. Allí se reúnen personas de todos los sectores de la sociedad. Por ejemplo, el proyecto 'Nobody Outside Play' de KNVB e ING trabaja con padres que ya no pueden pagar cotizaciones para ver si son elegibles para un plan que permita a sus hijos jugar al fútbol. Las páginas web Geldfit.nl y la Guía de instalaciones proporcionan información al respecto".