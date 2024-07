Bariloche imposible: aseguran que el destino está más caro que Tokio y Dubai

Un reciente estudio de la consultora Singerman & Makon reveló una sorprendente realidad: Bariloche, uno de los destinos turísticos más populares de Argentina, se convirtió en una de las ciudades más caras del mundo. La ciudad patagónica supera incluso a metrópolis como Tokio y Dubái, posicionándose como un destino de lujo al alcance de pocos.

Mientras Bariloche se encarece, otras ciudades argentinas como Iguazú demostraron ser mucho más competitivas en términos de precios. El destino misionero se ubicó quinto en el ranking global, destacándose por su excelente relación calidad-precio.

Bariloche, un destino de lujo para pocos.

¿Qué hace a Bariloche tan cara?

Varios factores contribuyen al elevado costo de visitar Bariloche: los precios por noche en hoteles de 4 estrellas en Bariloche son los más altos del país, superando ampliamente a ciudades como Iguazú, Mendoza y Córdoba.

Los restaurantes de Bariloche ofrecen una amplia variedad de opciones, sin embargo los precios son considerablemente más altos que en otras ciudades argentinas. También los tours y actividades turísticas en Bariloche suelen ser más costosos, especialmente durante la temporada alta.

La devaluación del peso argentino y la alta inflación impactaron significativamente en los precios de los bienes y servicios turísticos en el país. Sin embargo, el aumento desmedido de los precios en Bariloche es aún más pronunciado, lo que también genera preocupación entre los turistas y las autoridades locales, ya que la creciente brecha de precios con otras ciudades podría desalentar a los visitantes y afectar negativamente a la economía local.

A nivel país, en el rubro hotelería, el valor promedio por una noche en un hotel 4 estrellas para una persona es de u$s 101,5. La más accesible es Iguazú, con u$s 62 dólares la noche, seguida por Mendoza (u$s 63), CABA (u$s 68), Córdoba (u$s 76), Salta (u$s 95) y Bariloche (u$s 246).