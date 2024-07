Leandro Paredes a MDZ: la alegría por la Copa América, el escándalo de Enzo Fernández y el legado de Messi y Di María

Leandro Paredes fue noticia en Mendoza, pero esta vez no por una asistencia o un gol con la camiseta de la Selección argentina, sino porque llegó a la provincia a presentar su primer vino junto a la Bodega Barberis. En el hotel Hilton de Guaymallén aprovechó para charlar con la prensa y contestó a las preguntas que realizó MDZ Online. Su futuro, el escándalo de Enzo Fernández con Francia y el legado que dejan Messi y Di María en el equipo que no se cansa de festejar.

El vino que presentó el jugador argentino es un Malbec premium que lleva el nombre de "Mi Victoria". "El nombre lo elijo por el nombre de mi hija y por lo que me ha tocado conseguir a nivel deportivo en clubes y con la Selección argentina. Elegí esta bodega porque representa lo que para mí es el tema familiar, era la mejor opción. No creo que me dedique a esto al retirarme, lo utilizo como un hobbie. Vine acá para conocer el proceso del vino. El proyecto es familiar, mi hermana está viviendo acá y es algo que le gusta. Ojalá podamos seguir creciendo", dijo el futbolista ante la prensa desde el Hilton.

Paredes junto a Barberis en la presentación oficial del vino.

Luego, rápidamente fue consultado por lo obtenido en la Copa América en Estados Unidos: "Estuvimos 45 días juntos disfrutando la última Copa de Di María, quien es muy importante para nosotros adentro y afuera de la cancha, deja un legado increíble. A Messi cuando se lesionó le dije que no llore, era una situación difícil, yo trataba de no mirarlo. Lo importante es que logramos el objetivo. Lo que dijo De Paul de que 'era por Messi' lo sentimos todos así, es nuestro capitán y queríamos darle una alegría".

Y agregó: "Queremos seguir consiguiendo cosas y trayendo títulos al país, cuando te toca ganar querés repetir y nos tocó volver a ganar la Copa América. Somos conscientes de lo que generamos, hace mucho buscábamos un título y le dimos cuatro al país. Es increíble".

Respecto de la controversia en la que quedó envuelto Enzo Fernández y que involucra a Francia, opinó: "Creo que se armó este escándalo de la nada, tenemos una forma de vivir el fútbol que es diferente a los demás y eso puede que sea dífcil de entender, pero lo hacemos sin faltarle el respeto a nadie. No somos racistas, como dijo Enzo lo importante es pedir disculpas y listo, quedó ahí".

Luego, entre risas sostuvo: "Es más difícil hacer un vino que barrer en el piso y salir jugando, jaja. No imaginé que iba a terminar en gol esa jugada. Tuve la suerte de recuperarla y dársela a Gio, que se la dio a Lautaro y definió de la mejor manera".

Al finalizar fue consultado sobre si este proyecto lo puede acercar aún más a la Argentina para volver a jugar en Boca Juniors, club en el que se formó como jugador."Siempre lo digo, no me pongo plazos para volver a Argentina. Todavía tengo contrato con la Roma y estoy muy feliz ahí", sostuvo.