Mirá cuáles son los peinados, cortes y colores que marcan tendencia este 2024

La moda en el pelo siempre está en constante evolución, y 2024 no es la excepción. Aunque este año no ha sido tan radical como otros, hay estilos que se han impuesto y prometen quedarse. Desde cortes modernos hasta colores vibrantes, te contamos todo lo que necesitas saber para estar a la moda.

El shag moderno:

Uno de los cortes que ha hecho una reaparición triunfal es el "shag" moderno. Con sus capas desiguales y flequillos despeinados, este look despreocupado y juvenil se ha convertido en un must. Celebridades como Miley Cyrus han adoptado este estilo, que mezcla capas largas y puntas texturizadas, logrando un look fresco y versátil que es una evolución del clásico shag de los años 70.

Miley Cyrus luciendo el estilo shag moderno. Foto: @mileycyrus

Bob texturizado:

El bob nunca pasa de moda, pero en 2024 ha tomado un giro más desordenado y texturizado. Este corte puede llegar justo por debajo de las orejas o hasta los hombros, y es ideal para quienes buscan un estilo sofisticado y juvenil. Selena Gómez ha sido vista con este look, que es fácil de mantener y siempre luce impecable.

Selena Gómez luciendo el Bob textuarizado. Foto: @selenagomez

Rubio mantequilla y cobre intenso:

En cuanto a los colores, dos tonos han destacado especialmente: el rubio mantequilla y el cobre intenso. El rubio mantequilla, suave y cálido, ilumina cualquier rostro y es perfecto para un look natural. Por otro lado, el cobre intenso aporta un toque de audacia y originalidad, siendo una elección ideal para quienes quieren destacar. Estos tonos han sido los favoritos de muchas famosas y se ven en las calles de las principales capitales de la moda.

Un cobre, colorado, color de la temporada. Foto: Pexels

Ondas despeinadas y coletas altas:

Los peinados también tienen su protagonismo este año. Las ondas despeinadas siguen siendo una opción popular, aportando un aire casual y chic. Además, las coletas altas han regresado con fuerza, siendo prácticas y elegantes, ideales para cualquier ocasión. Estos estilos son perfectos para quienes buscan un look relajado pero a la moda.

Ondas despeinadas, para darle estilo a tu look. Foto: pexels

Accesorios que hacen la diferencia

No podemos olvidar los accesorios, que juegan un papel crucial en cualquier peinado. Este año, los clips y broches están en todas partes, añadiendo un toque de glamour. Las diademas y bandanas también se han impuesto, ofreciendo versatilidad y estilo. Y, por supuesto, el look "coquette" con sus lazos y detalles delicados sigue siendo una tendencia fuerte, ideal para quienes buscan un toque romántico.

Estos estilos y colores no solo son tendencias pasajeras, sino que llegaron para quedarse y transformar la manera en que llevamos nuestro pelo. Con estos consejos, seguro encontrarás el look perfecto para lucir espectacular en 2024.