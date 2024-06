Estas son las alternativas de la carne para cuidar tu salud

En un mundo donde la salud del corazón es una prioridad creciente, un estudio reciente sugiere que las alternativas a la carne de origen vegetal podrían ser más beneficiosas para el corazón que la carne tradicional, a pesar de ser ultraprocesadas. Cambiar la carne por sustitutos vegetales puede mejorar varios factores de riesgo cardíaco.

Al sustituir la carne por alternativas vegetales, mejora significativamente el colesterol total, el colesterol LDL (el llamado "malo") y el peso corporal. Un ensayo clínico destacó reducciones del 13% en el colesterol total, 9% en el colesterol LDL y un asombroso 53% en los triglicéridos, junto con un aumento del 11% en el colesterol HDL, conocido como el "bueno".

Estudios sugieren que las carnes vegetales podrían reducir significativamente los factores de riesgo cardiovascular. Foto: Wikipedia

Las carnes vegetales son una alternativa saludable asociada con la reducción de los factores de riesgo cardiovascular. Sin embargo, se advirtie sobre la amplia variación en el valor nutricional entre las diferentes marcas de sustitutos de carne, particularmente en el contenido de sodio y grasas saturadas.

Procesados pero no malos

No todos los alimentos ultraprocesados son perjudiciales para el corazón. El procesamiento en sí mismo no es necesariamente negativo. Estas carnes vegetales están altamente procesadas, pero no contienen muchas grasas saturadas o carbohidratos que se asocian con resultados adversos.

Alimentos ultraprocesados: no todos son malos para el corazón, según expertos. Foto: Wikipedia

Aunque la mejor opción es consumir alimentos integrales, las alternativas ultraprocesadas también tienen su lugar.

También se destaca la necesidad de estudios de seguimiento a largo plazo para evaluar los efectos de las alternativas vegetales.