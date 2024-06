Un vino argentino fue elegido el mejor Malbec del mundo

Finca Flichman, la centenaria bodega, obtuvo un gran reconocimiento en la competencia Decanter Wine World Awards, en su 21va edición, donde participan grandes expertos en vinos de todo el mundo, y los premios son reconocidos internacionalmente por su riguroso proceso de evaluación.

Decanter recluta a cientos de los principales expertos en vinos del mundo para garantizar que los vinos ingresados en la competencia sean evaluados por los mejores especialistas en su campo. Desde Master Sommeliers y Masters of Wine hasta compradores de vino, enólogos, distribuidores, escritores y educadores.

El premio Best in Show es el máximo galardón en los Decanter World Wine Awards. En una cata final, los cuatro copresidentes vuelven a catar todos los ganadores de Platino para seleccionar el "Best in Show".

Rogelio Rabino, enólogo de Finca Flichman, ha celebrado el premio junto a su equipo "es la búsqueda de calidad y sostenibilidad que venimos realizando desde Finca Flichman y nos alegra sea tomado por los mejores expertos del mundo del vino como parámetro de calidad a nivel mundial de los Malbec argentinos. Estamos realmente que estamos orgullosos como equipo de este galardón”, comentó.

Este Malbec proviene de un viñedo ubicado a 1.100 msnm, plantado en 1998, en Tupungato. Dentro de un proyecto de parcelizacion, las uvas se cosechan de una parcela formada por depósitos aluviales sucesivos, de textura franco-arenosa con una capa de grandes piedras redondeadas ubicadas a 50 cm, y otras piedras angulares más pequeñas. La parcela fue plantada en 2011 y produce una uva con un Malbec floral y especiado, con gran acidez natural.

Según la publicación inglesa el vino "es de un color negro medianoche, con una densa trama de fruta primaria, aromas florales y vegetales, casi como un oporto, a pesar de haber pasado un período en roble y tener ya cuatro años. Esa misma exuberancia y carácter emocionante se manifiestan en el paladar, con taninos increíblemente perfumados y una acidez saturada de fruta. Pero aquí está el detalle: no hay calor, exageración, exceso ni cansancio para el bebedor. El vino es más bien hábil, flexible, suntuoso y sumamente bebible: una magnífica elaboración vinícola trabajando con una fruta excepcional".

El vino tiene un precio sugerido de venta de $ 78.000 por botella.