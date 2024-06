El invernadero de estilo victoriano de los Beckham que no utilizan para cultivar plantas

Un invernadero es una construcción agrícola usada para el cultivo y/o protección de plantas, con cubierta de película plástica traslúcida que no permite el paso de la lluvia al interior y que tiene por objetivo reproducir o simular las condiciones climáticas más adecuadas para el crecimiento y desarrollo de las plantas cultivadas en su interior.

En su casa de campo en el distrito de Cotswolds (Reino Unido), situado a 125 kilómetros de Londres, David y Victoria Beckham tienen un invernadero que no lo utiliza para cultivar plantas.Así lo muestra el ex futbolista -que se retiró del fútbol en mayo de 2013 con la camiseta del París Saint Germain F. C. - en el inicio del siguiente video:

Lo primero que transmite esta estructura de vidrio de estilo victoriano es, a simple vista, un lugar impresionante para cultivar vegetales (después de todo, los invernaderos se usan para esto). Sin embargo, una mirada más profunda sugiere que la pareja usa el espacio para cenar y entretenerse.

Se trata de un invernadero con paneles de ventana que van del piso hasta el techo y revestidos con marcos negros ultra elegantes. Tiene un techo puntiagudo clásico y púas que recuerdan a un invernadero victoriano tradicional. El lugar en sí no se utiliza para cultivar plantas, sino más bien como un espacio de entretenimiento y comedor de inspiración botánica.

Con un toque de imaginación, es fácil ver por qué los Beckham han decidido hacer esto: los maceteros en la parte delantera del invernadero tienen una gran vibrante variedad de plantas de jardín: para el verano, el jardín servirá como el entorno perfecto para cenar al aire libre.

Lo que aquí se rescata es convertir un invernadero en un espacio multiusos, con una pequeña zona para sentarse dentro o justo delante del mismo, y a la vez, formando un espacio protegido para entretenerse y descansar en todas las estaciones del año.