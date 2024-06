Controla el apetito: el smoothie verde que Reese Whiterspoon desayuna hace una década

Cuando se trata de celebridades, sus recetas y secretos de belleza siempre tienen una historia atrás. Este es el caso del famoso smoothie verde de Reese Witherspoon, una bebida que ha sido parte de su rutina matutina durante la última década. La actriz, conocida por su papel icónico en 'Legalmente rubia', compartió esta receta en su Instagram y reveló el secreto.

Todo comenzó hace muchos años, cuando Reese asistía a una entrega de premios y se encontraba sentada junto a Kerry Washington. En aquel entonces, las dos actrices aún no habían compartido pantalla en "Little Fires Everywhere" y apenas se conocían. Fascinada por la piel radiante de Kerry, Reese no pudo evitar preguntarle cuál era su secreto. La respuesta fue sorprendentemente simple: un batido verde lleno de ingredientes antioxidantes que Kerry tomaba cada mañana.

Motivada por esta recomendación, Reese decidió probar el smoothie por sí misma. Desde entonces, es una parte fundamental de su rutina diaria, ayudándola no solo a mejorar la calidad de su piel y controlar el apetito, sino también a sentirse más enérgica y saludable.

Cómo preparar el smoothie verde de Reese Witherspoon

Ingredientes

Lechuga romana

Media taza de espinacas

Media taza de agua de coco

1 banana

1 manzana

1 pera

1 limón

1 tallo de apio

Preparación

La preparación es sencilla. Solo necesitás poner todos los ingredientes en una batidora y mezclarlos hasta obtener una consistencia suave. ¡Y listo!

Los beneficios de incorporar batidos a la rutina