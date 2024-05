Centros de esquí: ya hay más de un metro de nieve en el Cerro Bayo

A pesar de que el inicio de la temporada de esquí en Argentina todavía está a un mes de distancia, las nevadas ya comenzaron a cubrir las montañas. En el Cerro Bayo, ubicado a solo una hora del aeropuerto de Bariloche y de las pistas del Cerro Catedral, se acumula más de un metro de nieve en la base.

Sin embargo, desde la estación advierten que todavía no tienen previsto abrir las pistas al público. La seguridad de los visitantes es su máxima prioridad y, por el momento, no se han completado todas las tareas de preparación de la infraestructura y no hay personal suficiente para garantizar la seguridad en las pistas.

A pesar de la demora en la apertura, las expectativas para la temporada son altas. Cerro Bayo tendrá uno de los pases más asequibles de Argentina, con un pase diario en temporada alta que costará 63.400 pesos. La estación cuenta con 14 kilómetros de pistas aptas para todos los niveles de esquiadores.

En Cerro Bayo, las máquinas pisapistas ya comenzaron a trabajar para acondicionar las pistas para su apertura. Si las nevadas continúan siendo tan abundantes como en las últimas semanas, no se descarta la posibilidad de una apertura anticipada de algunas pistas.

El Cerro Bayo se prepara para la temporada de esquí.

