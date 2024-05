Marcos Jofré: "La situación actual es bastante difícil de digerir para la industria del vino"

La industria del vino viene de un año muy difícil, con caída en el mercado local, y también con una disminución en exportaciones. Y los números en este primer trimestre no son alentadores: se va en baja en volumen y en consumo. Por eso, hablamos con Marcos Jofré (CEO de Bodega Trivento), que es uno de los principales jugadores y productores de vino en el país.

Bajo su liderazgo, la bodega puso foco en los 10 principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, y fue la primer bodega argentina en reportar resultados en ese sentido. También es miembro del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible.

La situación actual, la caída de ventas del vino... ¿Es producto de una combinación de factores o se lo puede determinar solamente al tema recesivo? ¿Es el contexto económico macro? ¿O son otros factores vinculados a cambios en el consumo, las nuevas generaciones, y los vinos sin alcohol?

La verdad es que hay muchas causas combinadas con efecto de largo plazo que tienen que ver con situaciones de modo de vida, de forma de consumo. Pero hay una cuestión inmediata que va de la mano con esta situación, que tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos en el mercado local y en el mercado externo. La realidad es que los precios internos de nuestra materia prima están en un costo poco competitivo con respecto al mundo y estamos teniendo una inflación en dólares, dado que está quieto el tipo de cambio.

Nosotros venimos con una situación de pérdida y de falta de competitividad por los llamados insumos secos, que son la botella, la caja, el corcho, todo lo que importamos, que viene con el impuesto país. Y la situación también afecta a los insumos locales en pesos, que están en un rango superior al mercado. Entonces es un combo en general bastante difícil de digerir para la industria.

Jofré es CEO de Bodega Trivento desde el 2019. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

¿Y hay luz al final del túnel?

Bueno, todas las bodegas están haciendo cosas, nadie se ha quedado quieto. Cuando te ponés a ver, la reacción ha sido inmediata, y lo ves en el precio de los vinos. La gente puede decir que ha subido, pero en relación a la canasta básica, la verdad es que hay un precio que se ha mantenido en los productos. Creo que cuando las cosas son tan pesadas como una macro que te juega en contra o la recesión en la micro, uno siente que pierde bastante herramientas. Pero hay que ser pacientes para cuando esto se acomode.

¿Los tomó por sorpresa la aparición de uno de sus vinos en la seria de Netflix “El problema de los tres cuerpos"?

Mucho. La exposición fue muy fuerte. Me enteré de una forma curiosa: desde Estados Unidos, un compañero de la facultad me mandó el recorte que anda dando vueltas y me sorprendió mucho. Ahí nomás llamé a Marketing y se sorprendieron también. Después lo pensás y la verdad es que se explica porque hemos crecido mucho en Reino Unido y en ese segmento, con el 75% en el mercado Inglaterra. Fue muy agradable.

En la Argentina, ¿la industria del vino puede dar un salto a ser algo más firme y grande?

Es el sueño al que aspiramos. Todos queremos ver la industria más grande, más diversa. Estoy convencido que hay algo que tiene muy lindo esta industria que es la diversidad. Es algo muy valioso que cada vez más va experimentando el consumidor de vino. Le gusta esa diversidad, le gusta poder probar distintos vinos. Yo aspiro, o por lo menos va a estar de mi parte, a que esa industria sea lo más grande posible, que de oportunidades. Me parece que muchos de los que somos mendocinos, podemos seguir apostando a eso. Es lo que quiero. Obviamente el resultado va a depender de muchas cosas.