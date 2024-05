El impactante look de Letizia Ortiz en la final de la Copa de Fútbol: increíble

Letizia Ortiz es una de las reinas más comprometidas de las monarquías del mundo, ya que acude a compromisos como monarca casi todos los días de su vida. En un reciente evento, la esposa de Felipe VI llamó la atención por su look.

La madre de Leonor y Sofía de Borbón presidió la final de la Copa de la Reina entre el FC Barcelona y la Real Sociedad. La Reina eligió para la ocasión, un pantalón blanco y chaqueta de tweed de Mirto.

El look de Letizia Ortiz. Instagram: reina_letizia2020

Como es usual en sus looks, Letizia eligió como complementos unas zapatillas de Vivo Barefoot y, en cuanto a joyas, unos pendientes de aro de oro y su inseparable anillo de Coreterno. Sin dudas, Letizia deslumbró a todos con su look y recibió comentarios de amor en las redes.

Letizia Ortiz es madre de Leonor y Sofía de Borbón.

"Sea como sea esta guapísima, pero el rubio le sienta mejor. Viva nuestra reina y la familia real" y "Ella se quedó abajo. Mucho tiempo en tacones altos es muy elegante pero cuando sufres como ella, es mejor tener algo de consuelo. Pronto las otras reinas bajarán sus tacones" fueron algunos de los comentarios que le escribieron.

Por qué Letizia Ortiz no usa tacones

Cabe recordar que la reina de España se fracturó una falange de su pie derecho y por ese motivo solo puede usar zapatillas o calzado bajo. Si bien no es nada grave, el médico le recomendó que no usara tacones para no inflamar más la zona.