Viajar más barato: el análisis para ver qué transporte usar

La elección del medio de transporte para un viaje puede marcar la diferencia en el presupuesto del viajero. En la continua búsqueda de opciones económicas, la comparación entre el tren y el micro sigue siendo un tema de interés, especialmente cuando los destinos son populares como Mar del Plata. Aunque el tren experimentó un aumento significativo en algunas tarifas, la diferencia de costos con los micros de larga distancia sigue siendo considerable.

Según datos proporcionados por la Secretaría de Transporte, el precio del pasaje en tren desde Retiro hasta Mar del Plata es de $30.112, en comparación con los $41.500 que cuesta en micro. Esta disparidad revela que viajar en micro desde Buenos Aires hasta la Costa Atlántica implica un aumento del 27,4% en los gastos respecto al tren.

Sin embargo, es importante considerar que esta diferencia no se mantiene constante para todos los destinos. Por ejemplo, para el trayecto de Once a Pehuajó, la diferencia se reduce al 7,8%, y para el recorrido de Retiro a Rosario, prácticamente no hay variaciones significativas.

Micro vs. tren, ¿en qué conviene viajar?

Precios de los trenes en Mayo

Constitución - Mar del Plata: $30.112

Constitución - Pinamar: $25.244

Retiro - Tucumán: $21.042

Retiro - Córdoba: $19.667

Once - Pehuajó: $18.435

Retiro - Justo Daract: $15.653

Retiro - Junín: $11.617

Retiro - Rosario: $11.414

Precios de los micros en Mayo