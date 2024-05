La increíble coincidencia en la vida de Leonor de Borbón y Felipe VI: impensado

Es sabido que Leonor de Borbón realiza sus estudios en la Academia Militar de Zaragoza pero lo que llamó la atención fue la fecha estipulada para la finalización de su curso. Se trata de un día muy importante para la vida de Letizia y Felipe.

Felipe VI se convirtió en rey de España el 19 de junio del 2014, por lo que el próximo mes el rey cumplirá diez años en el trono, por supuesto que al igual que su esposa Letizia Ortiz. De ese modo, la fecha del fin de curso de Leonor es el mismo día y por eso hay emoción en las redes.

Leonor junto a su hermana Sofía, siempre unidas.

A pesar de que la finalización de la cursada será ese día, el acto de fin de curso será días más adelante, el 3 o 4 de julio, según informa Heraldo. Si bien se trata de una coincidencia algo zonza, la coincidencia generó ternura en las redes sociales y generó más expectativa para el aniversario de Felipe VI.

Familia real española.

Qué dijo Letizia Ortiz de su problema en el pie

La madre de Leonor de Borbón habló sobre lo que le ocurrió en uno de sus pies: se fracturó la falange de uno de ellos. Por ese motivo, los médicos le indicaron que debe cuidarse al caminar y que no puede usar tacones en sus outfits. Asimismo, la monarca acude a todos los actos con zapatillas.

"Aunque es una mala suerte, esto se cura. No sabía lo que me pasaba hasta que me hicieron la radiografía", expresó la reina de España ante la prensa, con esperanzas de recuperación de su lesión.