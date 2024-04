Cuál es el foco de Kate Middleton y William en este momento

Kate Middleton y el príncipe William viven un difícil momento después de haber recibido la noticia de que la princesa tiene cáncer. Si bien está en tratamiento preventivo, lo que indica que el estado de su salud no es algo grave, la noticia no dejó de alarmar al mundo entero.

De ese modo, el medio Lecturas dio a conocer lo que la princesa y el hijo de Carlos III tendrían planeado hacer el próximo fin de semana. En el video que publicó para contar su enfermedad, Kate hizo hincapié en la importancia que le dan a los niños en este contexto.

Kate y sus hijos, George, Charlotte y Luois.

Fiel a sus propias palabras, los planes de fin de semana de William y Kate se basan en pasar tiempo junto a sus tres hijos: George, Charlotte y Louis. Los príncipes eligieron la casa de campo Anmer Hall para pasar su fin de semana de reposo y diversión casera.

Kate Middleton contó todo sobre su enfermedad en un video.

Se trata de una propiedad perteneciente a la finca de Sandringham del rey Carlos III, en Norfolk. La mansión tiene diez habitaciones esparcidas en dos pisos y tiene cancha de tenis y juegos al aire libre para que los niños puedan disfrutar.

Qué dijo Kate Middleton en su video

"Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente por todos los maravillosos mensajes de apoyo y por su comprensión mientras me he estado recuperando de la cirugía", inició Middleton. Y cerró: "Han sido unos meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que se ha ocupado de mí con gran cuidado, por lo cual estoy muy agradecida".