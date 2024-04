Se supo la verdad sobre la serie de Máxima de los Países Bajos: qué pasó

Máxima de los Países Bajos es tendencia desde hace semanas debido al inminente estreno de la serie sobre su vida. La actriz Delfina Chaves -quien la interpretará- dio detalles sobre el material que contará la vida de la argentina.

"Mostrar su lado humano. Me resultó más fácil identificarme con Máxima porque la interpreté antes de que se convirtiera en reina. Entonces ya jugaba en las grandes ligas de Nueva York y trabajaba como una loca para construir su carrera en las finanzas, comentó Chaves en diálogo con Vanity Fair.

Delfina Chaves interpreta a Máxima de los Países Bajos.

Y siguió: "Luego, su vida cambió cuando conoció a Guillermo en Madrid en 1999: tuvo que dejarlo todo para abrazar su destino. Siempre es interesante explorar el viaje de un personaje que se ha reinventado. No sabemos nada de lo que ocurrió entre bastidores, de todos los sacrificios que tuvo que hacer: su carrera en Nueva York, su independencia y su familia".

Máxima de los Países Bajos es madre de tres hijas.

En dicho reportaje, Delfina habló sobre la presión de interpretar a una persona viva y reflexionó: "Me debatía entre la negación y el deseo de ser lo más respetuosa posible. Si la gente espera que Máxima sea retratada como una heroína, una persona muy pragmática que nunca se deja llevar por sus emociones, se sentirán decepcionados. Pero no me interesan ese tipo de personajes".

El encuentro de Máxima de los Países Bajos y Letizia Ortiz

Las reinas se encontraron en una visita de Estado de Letizia Ortiz y Felipe VI a Máxima y Guillermo en los Países Bajos. De ese modo, las monarcas son el comentario de todos, sobre todo por los outfits que han lucido.