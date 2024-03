El imponente color que eligió Máxima de los Países Bajos: llamó la atención de todos

Máxima de los Países Bajos fue tendencia una vez más en las redes sociales por uno de sus elegantes outfits que lució en una visita protocolar. La esposa del rey Guillermo de los Países Bajos utilizó un contundente color que llamó la atención de muchos y también fue recibidor de muchos elogios.

La reina oriunda de Argentina lució un conjunto compuesto por una blusa en tonos beige con un detalle en amarillo y lo que llamó la atención fue su falda, en un amarillo bastante fuerte que fue la vedette de su look. Al mismo tiempo, Máxima eligió unos simples zapatos en tonos nude.

El look de Máxima de los Países Bajos. Instagram: queenmaxima_fashion

Como no podía ser de otra manera, Máxima recibió un sinfín de halagos por su look y por animarse a colores que quizá no están asociados a la realeza. La reina siempre se muestra muy elegante y esta ocasión no fue la excepción, a pesar de haber escogido un color poco habitual.

Máxima de los Países Bajos asumió como reina el 30 de abril del 2013.

"La Reina es muy elegante y fantástica", "Que hermosa se ve nuestra reina", "Siempre hermosa", "Tan bella mi adorable Reina Máxima" y "La Reina es muy elegante y fantástica" fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en los comentarios.

Otras ideas de looks con tonos amarillos

Look Deportivo y Moderno:

Leggings Amarillos y Top Deportivo:

Usa leggings amarillos con un top deportivo a juego.

Completa el look con zapatillas blancas y una gorra deportiva.

Agrega una mochila deportiva para un toque práctico.

Look Chic de Noche:

Mono Amarillo Elegante:

Elige un mono amarillo elegante con un corte favorecedor.

Combínalo con tacones altos en tonos metálicos como dorado o plateado.

Opta por accesorios minimalistas para un toque de sofisticación.

Look Urbano:

Jeans Amarillos y Camiseta Gráfica: