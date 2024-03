Cómo hacer un capucchino con máquina (y sin máquina) según expertos

Un barista es el profesional especializado en el café de alta calidad, que trabaja creando nuevas y diferentes bebidas basadas en él, con varios tipos de leches, esencias y licores, entre otros. En esta nota todo lo que se necesita para hacer el capuchino soñado en casa, de la mano de Kayla Stavridis, ex barista de Starbucks; Kelly D'Amico, licenciada en Ciencias de los Alimentos con maestría en tecnología alimentaria, quien conoce todos los detalles científicos y técnicos detrás de lo que hace que un capuchino sea delicioso; y Jee Chloe, directora del sitio especializado Coffee At Three.

El famoso capuchino, que en Italia se toma exclusivamente antes de las 11 de la mañana, es uno de los cafés favoritos de todos los tiempos. Esta deliciosa bebida se prepara mejor en una cafetera espresso. Si ya tienes una, lo único que necesitas saber es cómo hacer espressos y cómo preparar la leche al vapor. ¿Cómo preparar capuchinos? Es una auténtica delicia de café, que celebra los sabores aromáticos del espresso con la dulzura suave y sedosa de la leche.

Cómo hacer un capuchino con una máquina de café express

En una cafetera espresso es fácil preparar el capuchino perfecto: para empezar tendrás que preparar un espresso doble (debe tener un intenso color caramelo) luego calentar la leche al vapor para crear una microespuma aterciopelada. Eso se hace con el vaporizador justo debajo de la superficie de la leche para así introducir aire y crear espuma. Detenerse cuando la leche alcance unos 65 y 68 °C (lo vas a saber porque el exterior de la jarra de acero inoxidable estará caliente al tacto).

Capuchino hecho con cafetera express Smeg. Créditos de la imagen: Future.

Cada barista tiene su propia proporción para preparar un capuchino, pero la regla general es 1/3 de espresso, 1/3 de leche caliente y 1/3 de espuma.

Verter la leche con la mano baja y firme para mantener las capas de leche. Para conseguir la espuma característica verter rápidamente la misma y en ángulo pronunciado desde la jarra de leche.

A menudo se sirven capuchinos espolvoreados con cacao o chocolate. No se trata sólo de un bonito adorno, sino que hay algo de ciencia detrás: el cacao y el café comparten cientos de compuestos aromáticos y a menudo se describen los granos de café con "notas de chocolate" y viceversa. Ashley Palmer-Watts, chef con estrella Michelin, recomienda dar un mordisco al chocolate (que comparte perfiles de sabor con los granos de café) y luego tomar un sorbo de café; alternar entre los dos para descubrir que ambos se realzan mutuamente, lo que significa que puede disfrutar de los matices de cada uno, incluso si no es un profesional del café.

Cómo hacer capuchino con una cafetera monodosis y un espumador de leche

Nespresso Vertuo Lattissima preparando un capuchino. Créditos de la imagen: Future.

Es muy fácil preparar un delicioso capuchino en una de estas cafeteras. Se sigue el mismo proceso que con una cafetera express: se prepara el café y se espuma la leche en la posición más alta (si tiene iconos suelen tener doble capa de espuma). A continuación verter la leche sobre el espresso en un ángulo pronunciado, de modo que toda la espuma caiga en la taza.

Cómo preparar capuchino sin máquina

Hay muchos métodos prácticos para conseguir un café delicioso. Para eso hay que utilizar una olla moka (cafetera italiana o en español "maquinita", que, de manera similar a la cafetera expreso, elabora el café haciendo pasar agua hervida presurizada por vapor a través de café molido), y una prensa francesa para un sabor más terroso (o incluso una cacerola básica). Para hacer un espresso sin máquina basta con preparar un café muy fuerte. La razón por la que la olla moka es la alternativa más popular a las cafeteras express es que puede emular los sabores del espresso y la textura espesa de forma casi asombrosa. Créditos de la imagen: Dimitri Otis

Además de las ollas Moka otra alternativa para hacer capuchino es la prensa francesa (que también puede utilizarse como espumador de leche). Todo lo que tienes que hacer es preparar un café francés intenso.

Ambos métodos requieren más paciencia y esfuerzo, pero un sorbo del capuchino te recordará que se trata de una labor que merece mucho la pena.

Consejos, trucos y resolución de problemas

¿Por qué los italianos no beben capuchinos después de las 11 de la mañana? Aunque no es una ley es una norma cultural de los italianos. No se trata del contenido de cafeína porque ellos disfrutan de un espresso hasta bien entrada la noche. En cambio, consideran que el capuchino es demasiado lácteo y difícil de digerir después del desayuno. Por ese motivo prefieren disfrutarlo con un pastelito por la mañana.

¿Qué hacer si no sale del todo delicioso?

El error más común que se comete al preparar capuchinos es con la leche. Calentar demasiado la leche puede arruinar el delicado equilibrio de sabores de un capuchino. Para conseguir la textura y el sabor perfectos hay que buscar el punto óptimo en torno a los 65 y 68 °C.

¿Cuál es la diferencia entre un café con leche y un capuchino?

Un café con leche se prepara con un espresso y leche caliente al vapor. Suena igual que un capuchino. Sin embargo, el café con leche tiene menos espuma y más leche. El café con leche tiene aproximadamente 1 cm de espuma. Un capuchino tiene 1/3 de espuma, por lo que será más fuerte al tomarlo y más espumoso por encima.

¿Cómo se hace un capuchino tradicional?

Créditos de la imagen: Artisan Coffee Co.

El capuchino tradicional se prepara con una cafetera express. Ésta tiene la capacidad técnica de extraer deliciosos aceites de café a altas presiones y temperaturas. También puede vaporizar la leche produciendo resultados sedosos y aterciopelados.

¿Cuáles son los principales ingredientes del capuchino?

Hay una proporción estándar para preparar un capuchino. Tiene partes iguales de espresso, leche al vapor y espuma. Es fácil. Puedes ajustarla a las preferencias personales de quien lo elabora, pero ésta es la forma general que se aconseja seguir a los principiantes / Fuente: Homes & Gardens..