Uno Nunca Sabe cumple 10 años y el invitado a celebrar sos vos

Uno Nunca Sabe cumple diez años y estamos felices. El programa que se ha convertido en un clásico de las mañanas mendocinas está de fiesta, y la celebración... ¡será con vos! Para participar de él, debés primero inscribirte en el sorteo de entradas haciendo click acá.

Mdz Radio FM 105.5, Municipalidad de Luján de Cuyo y Bodega Mauricio Lorca te invitan a celebrar esta década de UNO NUNCA SABE con buenos vinos, deliciosa comida, y la mejor música para bailar en un sunset espectacular.

La foto de Uno Nunca Sabe antes de su primer programa, el 5 de marzo de 2014.

¿La cita? Será el Viernes 15 de marzo, de 19 a 00 hs., en bodega Mauricio Lorca. De la mano del mejor DJ, nuestro Ricardo Guerrero, el responsable de hacer danzar frenéticamente a generaciones y el que siempre está a la cabeza de las mejores fiestas en Mendoza, vamos a bailar, compartir y disfrutar de un viernes diferente. ¡Todos los integrantes del programa estaremos allí, para conocernos, sacarnos fotos y compartir un momentazo!

UNO NUNCA SABE junto a todo el equipo celebra una década de trayectoria y quiere compartirlo con sus oyentes rodeados de viñedos y de una vista privilegiada al atardecer.

Primera producción de fotos.

Lo que hay que saber

El corazón es grande, pero la capacidad es limitada. Por eso es importante que completes este formulario, haciendo click aquí, para poder acceder al sorteo de dos pases, dos entradas a la party. Esto es importante, porque quien no tenga entradas no podrá ingresar: en el lugar no se venderán.

Te lo repetimos: la apertura de puertas es a las 19 horas, y el lugar, Bodega Mauricio Lorca -Brandsen 1039, Perdriel, Luján de Cuyo-. Si tenés ganas de ir, debes sí o sí hacer click aquí y completar este formulario con tus datos. Eso te dará derecho a un sorteo y en el caso de salir sorteado, serás avisado oportunamente dónde y cuándo retirar las entradas.

Abrazos y amigos: eso es Uno Nunca Sabe.

La producción de UNO NUNCA SABE se pondrá en contacto con quienes hayan completado el formulario y hayan salido sorteados, para que retiren las entradas físicas en los estudios de MDZ Radio -Arístides Villanueva 444, Ciudad de Mendoza-.

El estacionamiento será en la bodega, y tendrás dos copas de cortesía, que podrás combinar como quieras: pueden ser las dos de vino, o una de vino y una de vermouth. Además habrá agua Villavicencio que asegura una buena hidratación, y las copas y vajilla de Volf, que asegura calidad premium. Por supuesto, estamos absolutamente a favor del consumo responsable de bebidas alcohólicas y lo promocionamos, así es que te recomendamos no tomar si vas a manejar. Cada corte, una fiesta.

Un dato importante: al ingresar al evento hay que pagar un seguro por la copa que tiene un valor de $3000 en efectivo. ¡Llevá plata! Al devolver la copa, ese monto te será devuelto.

Si resultas ganador, nosotros te invitamos dos copas, pero podés reservar la propuesta gastronómica con anterioridad. ¿El menú? Dúo de empanadas y sándwich de ternera. Además hay una opción vegetariana. La preventa de menú es de $7.500. Te contamos esto porque el día del evento costará $8.500. Para reservar el menú, comunicate al 2617701039. Divertidos y unidos, siempre.