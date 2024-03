Falleció una de las empresarias más icónicas del mundo de la moda interacional

“Iris Barrel Apfel August 29, 1921 - March 1, 2024” Fue el mensaje que publicaron en sus redes sociales para anunciar el fallecimiento de la empresaria, icono de la moda y diseñadora de interiores estadounidense. El portavoz de su familia, Stu Loeser, también confirmó al diario The New York Times añadiendo que falleció en su casa de Palm Beach, Florida. Aún no se especifican las causas.

Mensaje con el que se dio la noticia. Foto: Instagram

Iris Barrel, mejor conocida como Iris Apfel, nació el 29 de agosto de 1921 en Nueva York. Desde muy joven trabajó en la revista de moda Women´s Wear Daily y en 1947 conoció a quién luego sería su esposo, el comerciante textil Carl Apfel. Juntos crearon la compañía de diseño de interiores y textil llamada Old World Weavers.

Su salto a la fama fue cuando ella tenía 84 años en la exposición de su colección en el Metropolitan de Nueva York, en 2005. La diseñadora de interiores se convirtió en la primera influencer mayor de edad que se hizo viral en muy poco tiempo por sus extravagantes looks y su gran estilo. Actualmente tenía más de 3 millones de seguidores en Instagram y 250 mil seguidores en Tiktok.

Marcando un estilo muy particular, mezclaba prendas de diseño vintage con accesorios, piezas únicas y de tendencia. Iris trabajó para marcas como MAC, Ciaté London, Citroën, Magnum, Happy Socks & Other Stories. Amante de los accesorios, creó su propia línea, Rara Avis.

Uno de sus últimos trabajos en moda fue una colección de ropa con H&M, que presentó en el año 2022. Una colección llena de color, su máxima seña de identidad. La diseñadora, con su pelo blanco, enormes lentes y labios pintados, se convirtió en una invitada de lujo en los desfiles de moda de París durante más de medio siglo.

Iris Apfel x H&M. Foto: Instagram

En 2014, Albert Maysles realizó un documental acerca de Iris Apfel llamado Iris. Se estrenó en el Festival de Cine de Nueva York en 2014, y llegó al catálogo de Netflix en el año 2015. Este documental profundiza más en la vida de Iris Apfel, su matrimonio, y su amor por la moda y el arte.