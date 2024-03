Anya Taylor-Joy desató una gran polémica en Instagram por mostrar un prenda

El domingo 25 de febrero, Anya Taylor-Joy fue parte del estreno de “Dune 2” se estrenó en Lincoln Center de Nueva York. La actriz deslumbró con un diseño exclusivo de Maison Margiela de la colección Primavera/Verano 2024 de Alta Costura.

La pieza elegida por la actriz y su estilista se trata de un largo vestido dorado al cuerpo, sobre el cual va una estructura realizada con tul negro, otorgandolé volumen al look. A todos les encantó y fue una de las estrellas de la noche. Sin embargo, la polémica surge unos días después.

Anya Taylor-Joy en el estreno de la nueva película. Foto: @maisonmargiela

El diseño es de Maison Margiela. Foto: @anyataylorjoy

Anya Taylor-Joy subió a su cuenta de Instagram una publicación mostrando el backstage de la preparación para el gran estreno. En ella se la ve usando un corset extremadamente ajustado hacia su cintura, el cual lo utilizó para darle forma a su silueta y que el vestido encima se ajustara a su figura.

La foto que generó la polémica. Foto: @anyataylorjoy

La impactante imagen en blanco y negro hizó que los comentarios en la publicación se llenen de críticas dirigidas a Anya Taylor-Joy. Muchos de sus seguidores la acusaron por promover trastornos de alimentación debido a que está instalando un estándar de belleza poco realista y que puede llevar a grandes consecuencias, físicas como mentales, en la sociedad, según explican en los comentarios.

Frases como: “Estoy decepcionada”, “Que mal usar eso, espero la gente no lo imite.” y “¿Un corset??? ¿Por qué hacerte eso a ti mismo? ¿Por qué conformarse a esta antigua idea de que la delgadez es igual a belleza?”, inundaron su red social.

A pesar de estos comentarios negativos, en muchas de las respuestas defendían a Anya Taylor-Joy. Algunos explicaban que los corsets no son perjudiciales a la salud, e incluso muchos se utilizan por razones médicas. “Ella no está promocionando nada, amigo, deja que la mujer sea libre. Si a ella le gusta bien, si a ti no, está perfectamente bien. Tienes derecho a no usarlo, así como ella tiene derecho a usar lo que quiera. No tenemos que ser tan dramáticos al respecto…” es otro de los argumentos que utilizan las fans para defenderla.

Su publicación se lleno de comentarios. Foto: @anyataylorjoy

Siempre hay personas que destacan la elegancia con la que Anya Taylor-Joy lleva las prendas. Sin lugar a dudas, su estilismo da que hablar en las redes sociales.