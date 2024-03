La preocupación de Letizia Ortiz y un emotivo discurso: qué ocupa la mente de la reina

Letizia Ortiz fue la encargada de presidir el acto por el Día Mundial de las Enfermedades Raras y soltó un emotivo discurso. La monarca pronunció contundentes palabras en el evento organizado por FEDER, que se basó en el impulso de la investigación, el diagnóstico precoz y el tratamiento terapéutico de estas patologías.

"Cuando hablamos de prevención no solo nos referimos a la primaria, sino a esa prevención ligada a la investigación, al diagnóstico precoz y al acceso en equidad a tratamientos farmacológicos y a las diferentes terapias, porque si no identificamos las causas de las patologías raras no podremos prevenirlas", comenzó su descargo Ortiz.

Letizia Ortiz. Instagram: reina_letizia2020

Letizia hizo hincapié en la importancia de la prevención y la atención a la salud de uno. "Prevenir también es frenar las consecuencias de padecer una enfermedad poco prevalente. No solo para prevenir, sino también curar", agregó.

Letizia y Felipe son padres de las princesas Sofía y Leonor.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a Letizia por su potente discurso en el mencionado evento. "Sin papeles, con pleno conocimiento del tema a tratar, referencias al público presente, una dicción perfecta y comentarios personales. La Reina Letizia no tiene rivales comunicando", escribió un usuario de Twitter.

El look de Letizia Ortiz

La monarca no defraudó a sus seguidores y lució un outfit absolutamente elegante y sobrio a la vez, ideal para la ocasión. Letizia lució un vestido en tonos azul francia con un bordado de una flor blanca con detalles en negro; sin dudas, impecable.