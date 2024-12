Esto dice de vos la psicología si siempre decís que sí a todo

Decir "sí" parece una virtud. Ayuda a construir relaciones, fomenta la empatía y nos convierte en personas confiables. Pero, según la psicología, ser incapaz de decir "no" podría estar minando tu bienestar mental y físico. ¿Te sentís agotado todo el tiempo? ¿Sos el amigo al que siempre llaman para favores pero rara vez reciben algo a cambio? Esto puede ser el resultado de ser un "sí absoluto", un patrón de comportamiento que tiene consecuencias inesperadas.

Un estudio publicado en el Journal of Behavioral Decision Making señala que las personas que tienen dificultad para decir "no" suelen experimentar altos niveles de ansiedad y estrés. ¿Por qué? Porque priorizan las necesidades de los demás por encima de las propias, dejando de lado sus emociones y límites personales. Según la psicóloga Susan Newman, autora de The Book of No, “decir sí constantemente puede generar resentimiento hacia otros y una desconexión con lo que realmente querés hacer”.

Priorizar las necesidades ajenas y evitar el conflicto genera ansiedad y resentimiento.

Además, este comportamiento puede estar relacionado con un fenómeno conocido como fawning (o someterse), una respuesta al estrés que implica complacer a otros para evitar conflictos. Esta dinámica, aunque no siempre consciente, puede ser perjudicial para tu autoestima y puede incluso atraer relaciones tóxicas.

Pero no todo está perdido. Los psicólogos sugieren que el primer paso para superar este hábito es practicar el "no" de manera gradual. Empezá con pequeños rechazos, como decir que no a un plan que realmente no te interesa, y avanzá hacia decisiones más complejas. “Establecer límites no te hace egoísta, te hace humano”, asegura Newman.

Así que la próxima vez que sientas la presión de aceptar algo que no querés, recordá que decir "no" también es una forma de cuidar de vos mismo.