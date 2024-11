Más de $10 millones: el exorbitante precio de los looks de Antonela Roccuzzo en una revista top

A pesar de que algunas celebridades son más austeras que otras, lo cierto es que el dinero siempre se cuela en alguna faceta de sus vidas. Algunos lo hacen a través de autos, otros en viajes, y algunos con la moda: este último grupo es el elegido por Antonela Roccuzzo.

Aunque su estilo clásico y casual puede pasar desapercibido, ante los ojos de los fashionistas sus prendas e ítems no son nada simples. La empresaria ama usar outfits en los que las grandes marcas y diseñadores no se vean, pero no significa que no estén.

Antonela Roccuzzo posó para una revista con looks mega exclusivos. Foto: Instagram @hauteliving.

Así lo hizo para la revista Haute Living, una de las ediciones más populares en Miami. Como nueva habitante de esta ciudad, la revista eligió a Antonela Roccuzzo para ser su portada del mes de octubre. Con el objetivo de mostrar su hogar y su personalidad, la argentina también marcó esta ocasión para imponer su amor por la moda.

Sweater Louis Vuitton. Foto: Louis Vuitton.

Louis Vuitton fue el encargado de uno de sus looks más elogiados dentro de esta edición, ya que combinó el espíritu relajado de la influencer con el lujo que la rodea. Con un sweater cropped en azul marino y shorts estampados, Antonela Roccuzzo optó por este atuendo híper canchero y exclusivo.

Shorts estampados Louis Vuitton. Foto: Louis Vuitton.

Jersey azul: 1460 USD

Shorts monogram: 2330 USD

Luciendo casual, sensual o glamorosa, la empresaria sorprendió con sus prendas de lujo. Foto: Instagram @hauteliving.

Lo casual no fue la única faceta que enseñó la entrevistada, ya que también apostó por su lado más sexy: Antonela Roccuzzo confirmó que sus looks pueden ser híper cautivantes. Con un body de Givenchy, en color negro y de transparencias, la famosa recibió más de 700 mil likes en menos de un día, gracias a este estilismo.

Body: 600 USD

Body Givenchy. Foto: Farfetch.

El glamour tampoco quedó apartado de esta editorial protagonizada por la argentina. Uno de sus looks se compuso de un vestido lencero, de satén negro, firmado por la marca Céline. Acompañada de joyas Tiffany&Co, Antonela Roccuzzo cerró su tríada de atuendos con este lujoso diseño de origen francés.

¿El total? ¡$12 millones de pesos! Foto: Instagram @hauteliving.

Vestido: 6000 USD

Vestido Céline. Foto: Céline.

Llegando a un total de $12 millones de pesos, podemos decir que Antonela Roccuzzo no necesita pasearse con grandes logos en sus looks para declarar su gusto por las marcas de lujo. ¿Te parece bien su estrategia?