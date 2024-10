Cómo fue hace 31 años el debut de Paul Mc Cartney en Argentina

Fue una época única. 1993. Vélez, River, Obras y el teatro Ópera, los principales escenarios. La gente empezaba tener más CD que cassettes y LP (vinilo); el año de Zona de promesas (Soda), Amor amarillo (Cerati), Sin documentos (Los Rodríguez), Selva (La Portuaria) y por la radio, hasta el hartazgo, La rubia del avión (Los ladrones sueltos). La convertibilidad.

Ocurrió casi un año después de que Charly, Lebón, Aznar y Moro convirtieran a Serú Girán en la primera banda argentina en llenar River; casi un mes después de el rey del pop, Michael Jackson, también llenara el Monumental con su "Dangerous World Tour", en lo que fue para mi el concierto más prolijo en sonido y escenografía que haya presenciado. Y también allí, en River, Madonna acababa de presentar el disco Erótica.

Y de repente, yo con 23 años, y a pesar de que ya había visto grandes conciertos de rock en esos escenarios de Buenos Aires, no podía creer que estaba a segundos de ver en vivo y de escuchar las canciones que más se escucharon en mi casa y en las de mis amigos desde que nací. Porque todo el mundo decía que tenía en su casa un cassette o disco de The Beatles.

Si bien Buenos Aires vivía un momento especial con los conciertos internacionales, no había nada comparado con lo que estaba por suceder aquel 11 de diciembre a las 21 en River: el máximo sueño imposible, a punto de concretarse ya: Paul Mc Cartney y la música de los Beatles por fin en Argentina.

Entrada del concierto de Paul Mc Cartney que fui (11/12/93) y de otras bandas extranjeras que vinieron a la Argentina en esa época. Foto: Mario Simonovich

Todo lo que escriba ahora no va alcanzar para contártelo todo. Por eso hice este video, con una selección de fragmentos de la transmisión que hizo en su momento Telefé para que veas por qué esa música “en blanco y negro” de los años 60 y 70 de la banda más popular e influyente de todos los tiempos ya no era un sueño imposible de cumplir. Y así fue. se apagaron las luces del estadio y todos empezamos a saltar. Dos palabras para definirlo todo: alegría infinita. Sí, la alegría infinita que arrancó con Drive my car y concluyó con Hey Jude. En el siguiente video te lo comparto lo que fue el recital en 13 minutos::

PAUL MC CARTNEY EN ARGENTINA - DICIEMBRE DE 1993