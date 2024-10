¿Real o filtros? Darío Barassi cambió de look y generó risas en su familia

Darío Barassi lo hizo de nuevo. Esta vez, no fue un chiste, ni una ocurrencia en vivo. ¡Se peló! Sí, leíste bien. El actor y conductor que nos tiene acostumbrados a su humor y carisma, dejó atrás su cabellera y sorprendió con un cambio de look tan radical que su propia hija no pudo contener la risa. ¿No apto para sensibles? Definitivamente, no apto para sensibles capilares.

El video divertido de Barassi con su hija

Pero este cambio no es solo estético. Darío Barassi se metió de lleno en su nuevo personaje para la serie "Gutiérrez is mai neim", un proyecto de Disney+ dirigido por Jesús Braceras que promete romper esquemas. ¿Un policial mezclado con humor absurdo? ¡Ya queremos verla!

"Gutiérrez is mai neim", el nuevo proyecto de Disney+. (Foto:

Instagram @dariobarassi)

La pelada que desató el caos

La primera pista de este nuevo cambio de look la dio en Instagram, donde compartió una serie de fotos con sus compañeros de elenco, Yayo y Juli Savioli. Pero, admitámoslo, nadie se fijó en la placa de policía ni en los trajes de detective: todo el mundo quedó en shock al ver a Darío Barassi completamente pelado.

Barassi sorprendió con su nuevo look. (Foto:

Instagram @dariobarassi)

Las reacciones no tardaron en llegar, y la más épica fue la de su hija, que en un video no paraba de llamarlo “pelado” mientras él trataba- sin éxito -de mantener la compostura. Entre risas y rimas con "helado", padre e hija protagonizaron un momento que rápidamente se volvió viral.

Entre los que dudaban si era un filtro de Instagram y los que pedían que volviera a su viejo look, la polémica estaba servida. "¿Es real o es joda?", "Volvé, te extrañamos en la tele", "Estás lindo igual" fueron algunos de los miles de comentarios que no dejaron de llegar.

Un desafío profesional de los pelos (o sin ellos, mejor dicho)

Pero este cambio no es solo por diversión. En una entrevista con Teleshow, Darío Barassi confesó que tenía ganas de un reto grande. Y sí que lo consiguió. En "Gutiérrez is mai neim" interpreta a un excéntrico subcomisario que, junto a su compañero interpretado por Yayo Guridi, investiga el asesinato de un embajador ruso en Argentina. ¿El twist? La trama está llena de situaciones ridículas y absurdas.

Gutiérrez Is Mai Neim, una nueva comedia policial compuesta por Darío Barassi, Yayo y Juli Savioli. (Foto:

Instagram @disneyplusla)

Así que, si creías haberlo visto todo, preparate. Este cambio de look por parte de Darío Barassi llegó para quedarse, al menos por un tiempo, y con ella, un nuevo capítulo en su carrera que promete hacer ruido... ¡y muchas risas!