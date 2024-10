Agustina Gandolfo: sus looks y su fin de semana junto a sus hijos

Agustina Gandolfo, pareja del futbolista Lautaro Martínez, volvió a marcar tendencia este fin de semana en las calles de Milán. La influencer disfrutó de unos días relajados en familia y compartió con sus seguidores sus elegantes pero descontracturados looks para la ocasión. Desde prendas cómodas hasta piezas más sofisticadas, Agustina supo equilibrar estilo y funcionalidad mientras recorría la ciudad con sus hijos.

El primer outfit que compartió en sus redes fue un conjunto casual pero lleno de estilo: una camiseta básica en tonos neutros combinada con jeans sueltos y zapatillas. Perfecto para un día de paseos con los más chicos, este look muestra su habilidad para estar cómoda sin perder el toque chic que la caracteriza.

La influencer combinó comodidad y estilo en sus paseos por la ciudad junto a sus hijos. Foto: instagram @agus.gandolfo

Más tarde, Gandolfo optó por un vestido de lino fresco en tono beige, ideal para la calidez del verano italiano. La prenda, suelta y con un aire bohemio, fue acompañada por sandalias planas y un bolso pequeño que completaban un estilo relajado, ideal para disfrutar de una tarde al aire libre.

Pero no todo fue comodidad; para una cena informal, Agustina eligió un conjunto más elegante, con un blazer oversize en tonos claros y pantalones a juego. El outfit mostró su versatilidad para adaptarse a distintas ocasiones sin perder ese toque moderno y juvenil que siempre la acompaña.

Su estilo equilibrado entre lo casual y lo elegante fue elogiado por sus seguidores. Foto: instagram @agus.gandolfo

Como es costumbre, Gandolfo no dudó en compartir sus momentos en redes sociales, donde sus seguidores no tardaron en llenarla de elogios por su buen gusto y su capacidad de inspirar looks simples pero efectivos. Una vez más, demostró que se puede ser madre, estar cómoda y a la moda al mismo tiempo.

Agustina Gandolfo sigue posicionándose como una referente de estilo en el ámbito de las influencers. Ya sea en eventos formales o en situaciones cotidianas, su capacidad para crear combinaciones impecables la mantiene entre las favoritas del público.

Estas son todas las fotos que compartió Gandolfo:

Gandolfo apostó por prendas frescas y casuales para pasear por Milano. Foto: instagram @agus.gandolfo

Con cada look, Agustina demuestra que la funcionalidad no está reñida con el buen gusto. Foto: instagram @agus.gandolfo

La influencer sigue marcando tendencia, tanto en eventos como en situaciones cotidianas. Foto: instagram @agus.gandolfo

También mostró a sus hijos en situaciones divertidas. Foto: instagram @agus.gandolfo

Foto: instagram @agus.gandolfo