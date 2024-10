El video que subió Juan Pablo Zurita junto a Nicki Nicole

Juanpa Zurita y Nicki Nicole volvieron a hacer de las suyas en las redes, y esta vez lo hicieron con un video que está causando furor. En la divertida publicación, titulada "POV: Tienes una amiga chaparrita", el influencer mexicano y la cantante rosarina juegan con la diferencia de altura de una súper manera creativa. Mientras que para Juanpa todo parece de tamaño mini, en las manos de Nicki, los objetos resultan enormes.

El video, que ya cuenta con más de un millón de vistas en Instagram, no solo arrancó carcajadas sino que también nos regaló un tierno intercambio entre ambos. En los comentarios, Nicki no dudó en seguir el chiste: "Con vos aprendí que una amistad no es un 50/50 sino un 70/30. Gracias por tanto @juanpazurita". Como buen compañero de travesuras, Juanpa le respondió con la frase: "somos como el fernet con coca".

Este par está demostrando que su amistad, además de genuina, tiene mucha química y humor, y sus fans no pueden parar de compartir el video.