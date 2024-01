Quince momentos inolvidables de la música de 2023, en videos

El 2023 fue un gran año para el rock en vivo y para los lanzamientos discográficos. Coincidieron los Beatles con los Rolling Stones (las novedades discográficas de ambos salieron con un mes de diferencia), grandes del rock con grandes conciertos y polémicas, , como el caso de Roger Waters, y también hubo regresos (como Depeche Mode), como también bandas y artistas que arrancaron hace mucho y aún siguen vigentes (Red Hot Chili Peppers, Iggy Pop y The Cure, entre otros). También los que se animaron a más porque ya saben que no tienen techo, como los mendocinos Usted Señalemelo, que tras una gira por países latinoamericanos (y también tocar en un festival en EEUU) hicieron el concierto más importante de su carrera en el Luna Park. Y el 2023 que recién terminó también ha sido un gran año para los que celebraron décadas y décadas con buena música, como Fito Paéz y Divididos.

En esta nota una selección de 15 momentos que dejaron sus huellas en el mundo del rock. durante 2023.

Iggy Pop, Mick Jagger, Paul y George y David Gahan (Depeche Mode).

1. The Beatles y the Rolling Stones (y otros grandes) con estrenos discográficos

Las dos bandas de rock más importantes de todos los tiempos, The Beatles y The Rolling Stones, regresaron con todo en el 2023: en el primer caso con Now And Then, una canción inconclusa que habían dejado John Lennon con su voz y George Harrison con su guitarra, y que fue presentada en un video en el que la inteligencia artificial rescató el ingenio y el humor del cuarteto de Liverpool. Mientras que la banda de Jagger y Richards lanzó en octubre último el disco "Hackney Diamonds" (primer álbum de la banda en 18 años) en el que aparece la batería del fallecido Charlie Watts en las canciones “Mess It Up” y “Live By The Sword”.

El primer video de esta serie de 15 videos con momentos inolvidables del rock durante 2023 presenta el regreso de Iggy Pop con "Strung out Johnny"; The Smashing Pumpkins con "Spelbinding"; Depeche Mode con Ghost Again (Fantasmas otra vez), la primera canción de DM en 27 años, y cierran Now and Then de los Beatles y Angry, de los Rolling Stones.

2. En vivo: el momento más ochentoso de 2023

A fines de noviembre se hizo la segunda edición del festival Primavera Sound. Esto fue en Parque Sarmiento, ciudad de Buenos Aires. Y se presentaron dos icónicas bandas de rock de los 80: Pet Shop Boys y The Cure. Y con ellos otra banda que también dejó sus huellas: Blur.

3. Taylor Swift: la reina del Río de la Plata

Lo que más se habló 2023 en cuanto a música fue sobre los conciertos de Taylor Swift en River Play, que además de llenar ese estadio tres veces (9,11 y 12 de noviembre) dejó en lista de espera a casi 3 millones de personas que en su momentos estuvieron dispuestas a comprar las entradas para los conciertos en el Monumental. Por este dato se deduce que la estadounidense podría haber llenado el Monumental hasta 40 veces (lo que la convierte en la indiscutible reina del Río de la Plata).

Uno de los momentos inolvidables de Taylor Swift en River:

4. Fito Páez y su versión The Cure de "Cable a tierra"

Así como en mayo de 2023 Divididos celebró sus 35 años de trayectoria musical en Vélez, durante el mes anterior Fito Páez hizo lo mismo porque celebró los 30 años de su mejor disco, El amor después del amor: en el siguiente video una versión movida de "Cable a tierra" (de su segundo disco, Giros), hecha con la melodía de "Boys don't cry", perteneciente a una histórica banda de los 80 que también llegaría a la Argentina en 2023: nada más y nada menos que The Cure.

5. Recordado concierto de Usted Señalemelo en Chile

Fue un año inolvidable para el trío mendocino integrado por Juan Saieg, Gabriel Orozco y Lucca Beguerie Petrich, ya que el 2023 incluyó la participación en importantes festivales, como también una gira por escenarios de Argentina y Sudamérica - incluyendo una inédita presentación en el Lollapalooza Chicago - , más el lanzamiento del disco "Tripòlar" (los dos anteriores fueron Usted Señalemelo en 2015 y II en 2017) y su primer Luna Park de Buenos Aires, en lo que fue un recital en 360°. Usted Señalemelo en el Lollapalloza de Chile.

El siguiente video es el recuerdo que dejó Usted Señalemelo en el público chileno en el Lollapalloza de marzo de 2023 realizado en ese país, con su canción Agua marfil.

6. Una canción para saltar y cantarla todo el tiempo (como sucedió en Cosquín)

Según la revista Rolling Stones fue la canción nº12 de las 50 mejores del rock argentino durante la década del 2000. Es un tema del 2004 y casi 20 años después "Pasos al costado" de Turf sigue siendo una canción hecha para compartir una y mil veces.

7. Música en el alma del rock sinfónico

Así lo muestra este video con la música de Felipe Staiti Sinfónico:

8. Estallido de emoción en la primera noche de la Fiesta de la Cerveza de Mendoza

Con 22 mil personas en el parque San Vicente de Godoy Cruz, seguramente el momento en que Airbag -la principal banda estrella de la primera noche del Festival Provincial de la Cerveza de Mendoza - tocó "Solo aquí" (canción de 2004) generó una magia y una emoción que perdurará por mucho tiempo en quienes pudieron vivir ese momento, según así lo muestra este video::

9. Las Pelotas en el Movistar Arena de Buenos Aires

Allí tocaron el 11 de agosto último y los ex Sumo, con "Solito va", hacían algo que estuvo muy poco presente en el rock nacional en el último año, en el que la pobreza y la inflación sacaron pasajes hacia el infinito, y el mensaje político y contestatario prácticamente estuvo ausente en el rock nacional (salvo algunos casos) . Una excepción lo ha sido esta canción de Las Pelotas, que muestra la soledad de un ciudadano que "solito va" y así atraviesa la desigualdad social y la lucha individual por encontrar una felicidad y plenitud genuinas dentro de una sociedad injusta.

10. Un día perfecto en Villa Mercedes (San Luis)

Estelares - la banda formada hace 30 años en La Plata- también tuvo un buen 2023, como lo de muestra el siguiente video, que corresponde a la canción "Un día perfecto", que corresponde a un recital hecho en Villa Marcedes, San Luis, en marzo último..

11. Prendidos (y encendidos) en Cosquín

En febrero de 2023, en el Cosquín Rock, No Te Va Gustar dio un gran show: así fue el momento en el que los uruguayos tocaron la canción Prendido fuego.

12. Californiacation versión 2023

Lanzado hace 30 años, Californication fue el séptimo disco de los Red Hot Chili Peppers, quienes en abril de 2022 convertían a su disco "Unlimited Love" en el más vendido del año en Estados Unidos. Una banda con 40 años de recorrido que aún sigue vigente y que tras 7 años de ausencia volvió a la Argentina en noviembre último para un show inolvidable en River Plate. Así fue el momento en que tocaron Californication (video registrado por un un miembro del público).:

13. Inolvidable, emotivo e histórico: Tan Biónica en River Plate

Luego de 7 años de inactividad la banda nacida hace 23 años realizó en 2023 la gira "La última noche mágica" con dos recitales en Vélez Sarfield, dos en el estadio único de La Plata y uno, realizado el 8 de diciembre último, en River Plate. De este concierto surge este gran momento de emoción cuando tocaron la canción "Arruinarse" con la banda Airbag como invitada:

14. El emocionante instante en que La Renga vuelve a tocar en Capital

El próximo 6 y 7 de enero La Renga tocará en la cancha de Racing de Avellaneda. A lo largo de 2023 lo hicieron en Mercedes (provincia de Buenos Aires), Córdoba, Salta, San Luis, Río Negro y Tierra del Fuego. En Ciudad de Buenos Aires, en mayo último como invitados "sorpresa" en el recital de los 35 años de Divididos, en el que la banda de Mataderos tocó ante el público de Velez una canción que todos cantaron allí:: "El final es en donde partí":

15. El momento más aplanadora de 2023 (y más)

En mayo de 2023 Divididos celebró sus 35 años como banda de rock. en Vélez Sárfield. Y lo hizo con un gran y celebrado concierto, en el que la banda de Ricardo Mollo sacó créditos como aplanadora del rock por muchos años más, como lo demostró con lo que hasta hoy es la mejor versión filmada en vivo de "Rasputín- Hey jude".

Teniendo casi todo con los Beatles, los Rolling Stones y la historia que vino después con las bandas y solistas, ¿qué le faltó al 2023? El primer nombre que se nos viene a todos es Charly Garcia.

Y sí, con todo lo que fue el 2023 lo que faltó fue un nuevo disco de Charly García.

Y la novedad es que ese disco nuevo de Charly, efectivamente, existe. Es decir, que ya fue grabado pero todavía no sale al mercado.

"Charly dejó todo listo su nuevo disco, todo terminado", informó el productor José Palazzo en un artículo difundido el 15 de diciembre último en la revista Rolling Stone.

El último disco de Charly había sido “Random” en 2017. Por lo que "La lógica del escorpión" (así se llamará el nuevo trabajo) ya es uno de los lanzamientos más esperados de este Feliz2024 que está comenzando.

