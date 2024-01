El video del crucero más grande del mundo: ya está en Miami y tiene a Messi como padrino

Luego de varios meses de espera, el crucero más grande e imponente del mundo ya se encuentra en funcionamiento. Este miércoles, 10 de enero, por la mañana el "Icon of the Seas" llegó al Puerto de Miami y el mundo del turismo marítimo celebra su lanzamiento.

Esta majestuosa embarcación pertenece a la compañía Royal Caribbean y todo el mundo habla de ella por ser la más grande del planeta hasta el momento. Se trata de un barco de categoría 6, con el parque acuático más extenso en alta mar, seis toboganes, la piscina de mayores dimensiones en la historia de los cruceros y 40 conceptos innovadores que transforman la experiencia gastronómica.

Fue construido en Finlandia, llevó más de 900 días construir a este gigante de los mares. Este crucero es el primero de Clase "Icon" de las empresas de Royal Caribbean. Cuenta con 20 cubiertas y capacidad para casi 10 mil personas, por ello bate un récord en la industria marítima.

Según el itinerario, El "Icon of the Seas" zarpará oficialmente el 27 de enero de 2024 desde el Puerto de Miami y llevará a cabo travesías de 7 noches por el Caribe Oriental y Occidental, con paradas en la isla privada CocoCay en Bahamas, República Dominicana y Puerto Rico.

Mirá el video

El padrino de este lujoso barco es el argentino Lionel Messi. Antes de su primer viaje, se realizará una ceremonia con el capitán del Inter Miami, donde el jugador como "Ícono del Icon", bendecirá al barco, su tripulación y pasajeros.

Messi es el padrino del Icon of the Seas.

“Estoy encantado y me siento honrado de unirme a la familia de Royal Caribbean para celebrar la llegada del revolucionario Icon of the Seas”, dijo Messi.