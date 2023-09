Un ritual de 5 tazas de té para tener un día pleno de buena energía

"En estos días, veo mucha gente sufriendo, con miedo, con incertidumbre sobre lo que pasará en el futuro. Veo gente sin esperanza. Estamos viviendo una situación nunca vista. Es un momento delicado para personas de todo el mundo", explica Victoria Bisogno, sommelier de té, a la hora de contar sobre esta práctica que ha ideado.

"Por ello, con humildad y respeto, me gustaría decirte que mi mayor deseo es que mi experiencia junto al té sirva para traer esperanza y felicidad a tu vida. Por eso decidí compartir mi ritual de 5 tazas para un día 5 estrellas", sigue la profesional.

"Mi ritual consiste en diseñar cada día en base a 5 tazas de vitamina té para que cada jornada termine siendo un día 5 estrellas.

"Mis «tazas» son pequeñas dosis de vitamina té. No son literalmente infusiones para beber, sino cosas que hago para ser feliz donde la herramienta principal es el té. Voy a tratar de resumir muchísimo en qué consiste el Ritual. Te invito a ver todos los detalles y tips en mi libro Vitamina Té disponible en eBook y en libro de papel tapa blanda".

No dejes de animarte a hacer este ritual.

Los cinco pasos a seguir:

Taza 1: agradecer

Lo primero que hago a la mañana es agradecer. Es increíble el poder que tiene. Cuando agradezco, me siento plena, feliz, siento abundancia en mi vida. Veo la vida como un regalo.

Cuando agradezco, me enfoco en lo que tengo, en lo que recibo de los demás, en lo positivo.

Si comienzo el día preocupada por lo que me falta, lo que tengo que hacer o lo que no he logrado, todo se vuelve negativo, oscuro, triste, desalentador. La mejor manera de comenzar mi día es agradeciendo.

Para esto enumero varias cosas de las que esté agradecida hoy. Por ejemplo, hoy estoy agradecida por tener salud, por tener manos y dedos que me permitan escribir esto y compartirlo con otras personas.

Té recomendado: Keemun.

Momento del día: al despertarme.

Taza 2: diseñar mi día luminoso

Esta taza de vitamina té consiste en reflexionar sobre lo que logré el día anterior, lo que quiero generar hoy y hacer lo necesario para sentirme bien y crear un día maravilloso.

Diseñar mi «día luminoso» consiste en escribir en papel cómo quiero exactamente que sea mi día para ser feliz. Me permite organizarme, planificar mi día y hacer tiempo para mí.

Es muy importante para hacer algo que me haga sentir bien o algo que disfruto, ya que eso aporta felicidad a mi día, ya sea tener conversación con una amiga o aplicarme una máscara facial. Todo eso aumenta mi autoestima y me hace sentirme realizada.

Para diseñar mi día luminoso, realizo cinco pasos cada día:

Paso 1. Identificar mis logros de ayer.

Paso 2. Establecer mis objetivos de hoy.

Paso 3. Planificar mi momento mágico del día.

Paso 4. Aumentar mi energía con ejercicio físico.

Paso 5. Tener disciplina.

Mi «momento mágico» es cualquier situación, por más minúscula que parezca, que me haga feliz. Te dejo algunas ideas que te podrían servir:

Date un baño de espuma.

Programá una cena especial.

Si siempre te vestís elegante, hoy regalate un día en jeans. Si es al revés, vestite elegante (aunque estés trabajando en casa).

Estrená de una vez ese vestido que viene esperando «una ocasión especial».

Escuchá tu canción preferida.

Bailá como si nadie te viera.

Cantá a gritos en la ducha.

Té recomendado: Oolong.

Momento del día: a la mañana.

Taza 3: meditar con té

Para mí, preparar el té es una forma activa de meditación. Cuando trabajaba como ingeniera para una compañía multinacional, en los momentos de estrés, nerviosismo o cansancio, mi cable a tierra era preparar un rico té.

No lo preparaba solo con el objetivo de beberlo, sino que el simple hecho de buscar la tetera, elegir las hebras de té, calentar el agua, medir la temperatura y el tiempo de infusión me transportaban en segundos a otro lugar, a otra dimensión. Mi mente comenzaba a viajar por los jardines de té de China, Japón, India…

Si sabés meditar, simplemente acompañá tu práctica con un rico té. En mi nuevo libro “Vitamina Té” incluyo las meditaciones que diseñé usando el té como ancla. Verás que son súper fáciles de hacer y eficaces.

Té recomendado: Matcha.

Momento del día: al mediodía, preferentemente después de comer, para recuperar la energía.

Taza 4: dosis extra de vitamina té

A lo largo del día, voy perdiendo energía. El cansancio hace que pierda el foco mental y muchas veces me pone irritable. Para evitar llegar a una situación negativa o simplemente para renovar mi energía y recuperarme del cansancio, tomo una dosis extra de vitamina té, que puede ser:

Repetir durante unos minutos un mantra.

Hacer una segunda meditación con té.

Tomar un comprimido de vitamina té.

Tomar una minidosis de vitamina té.

Tomar un cuenco de vitamina té.

Repetir alguna taza, como la de la gratitud.

Té recomendado: Assam.

Momento del día: durante la tarde.

Taza 5: cerrar el día en positivo

Preparo mi té favorito para la noche, doy un primer sorbo y comienzo a escribir frases positivas en mi cuaderno. Es importante que las frases estén expresadas de forma positiva: en vez de decir «Hoy no discutí con mi pareja», digo «Hoy pasé un hermoso día en armonía con mi pareja».

Doy un segundo sorbo y escribo otra frase positiva: «Hoy hablé con un amigo». Otro sorbo de té y otra frase positiva: «Hoy hice un buen trabajo»…

Y, por supuesto, agradecer; dar las gracias me ayuda a irme a dormir con una sensación de plenitud y abundancia que, al fin y al cabo, hace la felicidad.

Té recomendado: Guardián de Sueños o una infusión sin cafeína.

Momento del día: a la noche.